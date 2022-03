Antivirus : Kaspersky placé sur liste noire aux Etats-Unis

La Commission fédérale des communications (Federal Communications Commission – FCC) des États-Unis vient d’annoncer la mise sur liste noire de l’entreprise Kaspersky Lab. Plus précisément, la société russe de cybersécurité fait maintenant partie de la liste des entités présentant un « risque inacceptable pour la sécurité nationale des États-Unis ». Pour rappel, cette dernière se compose déjà des entreprises chinoises comme Huawei ou ZTE. Cependant, c’est la première fois qu’une entreprise russe y figure.

Kaspersky est sur liste noire des États-Unis

Être sur cette liste noire peut avoir plusieurs effets néfastes sur l’activité des entreprises aux États-Unis. Cela peut par exemple concerner l’accès aux technologies américaines, la vente de produits et services sur le territoire ou encore la collaboration avec des entreprises américaines. Si nous reprenons le cas de Huawei, cela est complètement venu plomber la marque. En effet, elle a notamment dû stopper le développement de l’infrastructure 5G aux États-Unis ainsi que l’importation de certains composants pour ces smartphones, et ne peut aussi plus proposer les services Google (Play Store, YouTube, Gmail, Maps…) sur ses nouveaux appareils.

Le fait que la FCC mette ainsi Kaspersky sur la liste des entités présentant un « risque inacceptable pour la sécurité nationale des États-Unis » n’a donc rien de bon. Concernant les effets de cette décision, le média The Verge est venu préciser que « les entreprises américaines n’ont pas le droit d’utiliser les subventions fédérales fournies par le Fonds pour le service universel de la FCC pour acheter des produits ou des services des sociétés figurant sur la liste ». Nous apprenons d’ailleurs que la FCC a ajouté China Telecom et China Mobile International USA à cette liste.

Explications de la FCC et réponse de Kaspersky

Pour justifier ces mises sur liste noire, la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, a précisé : « Leur ajout, ainsi que celui de Kaspersky Labs, contribuera à sécuriser nos réseaux contre les menaces posées par les entités soutenues par l’État chinois et russe qui cherchent à faire de l’espionnage et à nuire aux intérêts des États-Unis ».

Face à cette situation, Kaspersky est venu répondre via un communiqué de presse. Ainsi, elle juge que la décision de la FCC a été « prise pour des raisons politiques » résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La société de cybersécurité russe ajoute par la suite qu’elle « reste prête à coopérer avec les agences gouvernementales américaines pour répondre aux préoccupations de la FCC et de toute autre agence de réglementation ».

Un passé houleux

À titre d’information, ce n’est pas la première fois que Kaspersky est pointé du doigt par les États-Unis. En effet, le pays avait accusé en 2017 les services de renseignement russes d’avoir utilisé le logiciel d’antivirus pour subtiliser des documents classifiés à l’Agence de sécurité nationale. Cela avait été démenti par la société de cybersécurité. Finalement, l’ex-président Donald Trump avait signé un projet de loi visant à interdire l’utilisation des produits Kaspersky par les agences fédérales.

