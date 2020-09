Antoinette dans les Cévennes… que voir au cinéma ce week-end ?

Aujourd’hui, nous sommes vendredi. Et comme à chaque fois en ce jour, nous vous proposons une suggestion de quatre films sortis cette semaine, au cas où une sortie cinéma s’envisage ce week-end.

Voici les sorties du 16 septembre (vous pouvez également consulter les sorties de la semaine dernière) :

Antoinette dans les Cévennes – une femme et un âne dans le Massif central

Genre : comédie romantique

Cela fait des mois que Antoinette n’attend qu’une seul chose : partir en vacances d’été avec son amant Vladimir. Mais ce dernier va annuler ces vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille. Apprenant cela, Antoinette ne réfléchit pas et part à sa recherche ! Mais à son arrivée, elle ne retrouve pas Vladimir… mais plutôt Patrick, un âne récalcitrant et qui va lui donner du fil à retordre dans son périple pour retrouver son amant…

Avec : Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte…

J’irai mourir dans les Carpates – la première fiction de l’homme derrière J’irai dormir chez vous

Genre : comédie

Antoine de Maximy, présentateur de l’émission J’irai dormir chez vous, part filmer un nouvel épisode chez les Carpates. Mais il est victime d’un accident de la route entraînant sa voiture dans une rivière. Son matériel et tous ses rushes ont été retrouvés et ramenés en France, mais pas son corps… Agnès, monteuse de l’émission, décide de terminer cet épisode. Mais des détails attirent son attention durant le montage, montrant que l’histoire de sa disparition n’est peut-être pas aussi simple…

Avec : Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil…

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait – des confidences sur l’amour par le réalisateur de Mademoiselle de Joncquières

Genre : drame, romance

Daphné est enceinte de trois mois. Partie en vacances à la campagne avec son compagnon François, ce dernier doit malheureusement s’absenter pour son travail. Et pendant son absence, Daphné accueillera Maxime, son cousin qu’elle n’a jamais rencontré. Et pendant quatre jours, ces jeunes gens feront connaissance et se confieront des récits intimes sur leurs amours présents et passés…

Avec : Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne…

Honeyland – la vie d’une apicultrice amoureuse de la nature

Genre : documentaire

Nous sommes dans les montagnes désertiques de la Macédoine du Nord. Dans ce documentaire, nous suivons la vie de Hatidze, l’une des dernières apicultrices à récolter le miel traditionnellement. Une passion pour cette femme qui communique avec les abeilles sauvages…

Bonne séance et à la semaine prochaine !