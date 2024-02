Apple : des iPhone pliables en approche ?

Il devient de plus en plus courant de voir des smartphones pliables sur le marché des smartphones. Un ténor du marché pourrait d’ailleurs enfin s’y lancer : Apple. En effet, la firme à la pomme commence à étudier les possibilités de créer un iPhone pliable. Selon Engadget, il est possible que la société se penche déjà sur différentes sortes d’appareils dans son laboratoire de recherche.

D’après The Information, Apple a déjà créé deux prototypes d’iPhone pliables à clapet. Toutefois, ils ne sont encore qu’aux premiers stades de développement. Si Apple veut effectivement se lancer dans ce segment, il est possible que les iPhone pliables ne voient pas le jour avant 2026.

Apple se heurte à quelques obstacles

Apparemment, Apple se heurte à deux grands obstacles pour rendre son iPhone pliable. Le premier obstacle, c’est que ses ingénieurs ne parviennent pas encore à résoudre les problèmes techniques des smartphones pliables. Le second obstacle, c’est qu’ils auraient du mal à créer des fonctionnalités pour un iPhone pliable qui en feraient une option suffisamment attrayante pour les clients. En effet, il ne faut pas oublier que les prix des téléphones pliables sont plus élevés que les smartphones classiques.

Par ailleurs, les ingénieurs d’Apple voudraient rendre les côtés de chaque écran pliable deux fois moins fins qu’un iPhone ordinaire pour que le smartphone ait la même épaisseur une fois plié. Toutefois, cette technologie n’existe pas encore. La firme se heurte également à des problèmes au niveau de la taille des batteries et des contraintes liées à l’affichage.

Le premier produit pliable pourrait être un iPad

Quoi qu’il en soit, des rumeurs prétendent qu’il est probable que le premier appareil pliable d’Apple ne soit pas un iPhone mais un iPad. En effet, en plus de présenter moins de risques pour Apple, l’entreprise n’aurait également pas à se soucier de l’épaisseur.

Malgré tout, la partie n’est pas gagnée pour autant pour Apple. Ses ingénieurs devront trouver une solution pour le pli qui apparaît au centre de l’écran. De plus, Apple devra s’assurer que l’écran soit totalement plat quand il est déplié, sans créer de bosse au milieu. La firme à la pomme réussira-t-elle à relever le défi ?