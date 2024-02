LG gram pro 2024 : Technologies de pointe et innovations passionnantes, découvrez la gamme

Les fans de technologie, attention! LG Electronics (LG) a annoncé l’extension de sa gamme de laptops LG gram pour 2024 avec une myriade de nouveaux modèles, y compris le LG gram Pro. Ces ordinateurs portables, connus pour leur portabilité et leur endurance, intègrent des fonctionnalités haut de gamme, des designs extrêmement fins et une autonomie de batterie qui dure toute une journée. De plus, ils incluent dorénavant de nouvelles fonctionnalités IA tout droit sorties de l’application LG gram Link.

Les points forts des modèles LG gram Pro

Les ordinateurs portables LG gram Pro (modèles 16Z90SP et 17Z90SP) offrent non seulement de puissantes caractéristiques techniques, mais aussi des performances doublées d’une grande autonomie; un mélange tendance chez les consommateurs de portables. Ils sont équipés d’un processeur Intel® Core™ Ultra avec architecture hybride, d’un SSD NVMe PCIe 4.0 et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050.

De plus, les nouveaux modèles LG gram Pro intègrent un « AI boost » grâce à une nouvelle neural processing unit (NPU), également connue sous le nom d’Intel® AI Boost. Cela permet de gérer des charges de travail IA même sans connexion réseau.

Zoom sur l’application LG gram Link

L’application LG gram Link entre en jeu dans ces nouveaux modèles. Elle facilite le partage de fichiers et de photos, ainsi que la mise en miroir d’écran entre l’ordinateur portable LG gram et des appareils Android ou iOS. De plus, elle dispose d’une fonctionnalité IA intégrée qui simplifie la recherche d’images grâce à une identification par mot-clé.

Cette intégration améliore la compatibilité entre les appareils et enrichit l’expérience globale de l’utilisateur, créant ainsi un véritable écosystème d’appareils interconnectés.

Une qualité d’image optimisée

La qualité d’image sur les nouveaux LG gram Pro n’est pas en reste. En effet, ces derniers offrent des couleurs et un contraste nets, couvrant 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3. Ils sont également dotés d’un écran IPS d’une résolution Wide Quad XGA.

Le LG gram Pro 2-in-1

Parmi les nouveautés, LG introduit le LG gram Pro 2-in- 1 (modèle 16T90SP), qui a reçu un CES 2024 Innovation Award. Il s’agit d’un modèle « convertible » et polyvalent à la fois léger, fin, et équipé d’un écran OLED de résolution WQXGA+.

LG gram 2024

Parallèlement, LG lance également en 2024 les nouveaux ordinateurs portables LG gram 17, 16, 15 et 14 ; tous conçus pour les professionnels mobiles ou les voyageurs actifs. On y retrouve les processeurs Intel® Core™ Ultra, de SSD NVMe PCIe 4.0 et de dalles IPS à haute luminosité avec revêtement anti-reflet.

Grâce à cette gamme élargie d’ordinateurs portables ultralégers, LG poursuit son engagement à offrir une technologie puissante et portable à tous. Alors, que pensez-vous de ces dernières nouveautés de la marque? N’hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires!