Test – Withings Thermo : Le thermomètre intelligent 

Le Withings thermo vient compléter la gamme des produits Withings par, comme son nom l’indique, un thermomètre. Avec le Withings Thermo, la santé et la technologie se rejoignent harmonieusement. Ce thermomètre temporal connecté sans contact, au design épuré permet de réaliser des mesures précises. Grâce à ses 16 capteurs infrarouges, il mesure la température en balayant le front. Son intégration dans l’écosystème santé de Withings permet un suivi personnalisé pour toute la famille, jusqu’à 8 utilisateurs.

Design et ergonomie du Withings thermo

Au premier abord, le Withings thermo ne ressemble pas à un thermomètre. Avec sa forme semi cylindrique en PVC blanc et son capuchon vert, il dissimule un écran tactile ainsi qu’une LED. Cette LED affiche un indicateur de prise de température par une couleur verte, orange ou rouge. L’écran, quant à lui, affiche la température en chiffre. Un bouton physique permet de démarrer la prise de mesure mais aussi d’enregistrer celle-ci sur le profil de son choix. Le Withings thermo peut se positionner debout, pratique car la plupart des thermomètres ne le font pas. Avec son design moderne et atypique pour un thermomètre, la prise en main est facile.

Fonctionnalités

La seule fonctionnalité du Withings thermo est de prendre une mesure de température. Il est possible de l’utiliser soit seul soit en lien avec l’application Withings. Thermo prend la température de l’artère temporale, considérée comme l’un des meilleurs moyens de mesurer les variations de température, car l’influx de sang vient directement du cœur.

Equipé de la technologie brevetée HotSpot Sensor, Thermo utilise 16 capteurs pour prendre plus de 4000 mesures en 2 secondes et trouver le point le plus chaud de l’artère temporale. La manipulation et simple, il suffit de l’allumer, de le positionner au milieu du front puis de le faire glisser vers la tempe, le tout sans contact. Pratique au quotidien, il l’est aussi pour la prise de température d’un enfant car hygiénique et non invasif.

Performances et autonomie du Withings thermo

Le withings thermo est alimenté par 2 piles 1.5V LR03 AAA. Elles se placent derrière l’écran, dans un petit compartimenté aimanté. L’autonomie annoncé est de 2 ans environ donc pas de soucis à se faire. A noter que les piles sont fournies dans le packaging. Les mesures sont fiables et précises. Withings indique une précision médicale de ±0.2°C, affichage de valeurs équivalentes à une prise de température rectale. Le tout sur une plage de mesures qui s’étend de 35°C à 43.2°C.

Application Withings

Encore une fois, l’application Withings est le point fort de l’écosystème. Comme pour les autres dispositifs de santé connectés, c’est un peu le hub qui centralise tous les résultats, si vous le souhaitez bien sûr. En effet, on retrouve tout l’historique sur une période que l’on peut filtrer pour plus de visibilité. Pratique pour suivre l’évolution d’un enfant malade par exemple. De même, comme pour les autres données des différents appareils, il est possible de les partager avec son médecin. Cela peut faciliter le diagnostic dans la mesure où un historique est communiqué au médecin.

Conclusion

Le Withings thermo vient compléter d’autres dispositifs tels que le BPM Core ou bien la Scanwatch Nova. Grâce à ce thermomètre connecté, la prise de mesure est rapide et efficace. De plus, associé à l’application Withings, il est facile de suivre l’évolution de ses mesures ou celle d’un enfant. À presque 100€, le prix est un peu élevé pour un thermomètre. Néanmoins, la qualité et l’efficacité sont là et il fait bien plus en termes de suivi qu’un thermomètre que l’on trouve en pharmacie. C’est un bon complément d’équipement dans le cadre de la santé connectée.

