WhatsApp : vous pourrez bientôt épingler vos chaînes préférées

Sur WhatsApp, les utilisateurs ont accès à plusieurs canaux différents toute la journée. Même si cette diversité de contenus peut séduire bon nombre d’utilisateurs, elle peut s’avérer ennuyeuse lorsqu’un utilisateur veut retrouver un canal en particulier.

Conscient de ce dilemme, Meta se pencherait actuellement sur une fonctionnalité d’épinglage qui permettra aux utilisateurs de WhatsApp de prioriser leurs chaînes favorites. Plus encore, WhatsApp pourrait rendre ces chaînes plus facilement accessibles.

Quelle est la nouvelle application en préparation chez WhatsApp ?

Selon WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android teste une fonctionnalité d’épinglage qui permet aux utilisateurs de prioriser les canaux fréquemment visités dans l’application. Apparemment, cette fonctionnalité fait en sorte que toutes les chaînes épinglées apparaissent en haut de la liste, pour une meilleure visibilité et un accès plus facile.

La fonctionnalité a été repérée dans la version 2.24.4.3 de WhatsApp pour Android. Il s’agit de la dernière version bêta actuellement disponible sur le Play Store. Toutefois, cette fonctionnalité est encore en développement et n’est pas encore disponible pour les testeurs. Pour le moment, Meta n’a pas encore révélé quand elle le sera.

Ces changements devraient être bientôt effectifs

En tout cas, force est de constater que Meta continue de développer de nouvelles fonctionnalités et d’affiner l’interface d’utilisateur de WhatsApp pour répondre aux besoins de ses utilisateurs et tenir tête à la concurrence.

Par exemple, Meta travaille sur le déploiement de notes vocales pour les chaînes. De plus, les gestionnaires de chaînes pourraient bientôt créer des sondages pour interagir encore plus avec leur public. Par ailleurs, il pourrait bientôt être possible d’autoriser plus d’un administrateur par chaîne. Ces changements sont prévus pour un avenir proche.

De même, en termes de personnalisation, Meta compte offrir aux utilisateurs de WhatsApp plus d’options de personnalisation. En effet, la version bêta de l’application met en avant de nouvelles couleurs comme le blanc, le rose, le violet et le bleu.

Rappelons que WhatsApp s’est longtemps distingué par son cryptage bout à bout. Néanmoins, avec le temps, cette application est juste devenue une simple application de messagerie sécurisée. Toutefois, elle continue de rivaliser avec les applications concurrentes.