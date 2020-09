Rentrée 2020 : Notre sélection d’ordinateur portable !

A chaque rentrée la même question, quel ordinateur portable choisir ? Quels usages et quel budget ? Nous vous offrons notre sélection pour la rentrée !

Le nomade !

Asus VivoBook (S14)

Éternel favori des étudiants, le ASUS VivoBook S14 se dote une nouvelle fois d’un format toujours plus ultrafin et léger pour correspondre à toutes les personnalités.

Disponible en quatre coloris différents et d’un poids total de seulement 1,4 Kg, cet ordinateur portable se glisse alors facilement dans tous les sacs à dos et se destine à tout type d’usage : divertissement, bureautique, création de contenus, à la maison, en cours ou en situation de mobilité.

Il fournit les performances nécessaires au quotidien avec son processeur Intel® Core™ i5 de 10ème génération, ses 8 Go de RAM et ses 256 Go SSD de stockage.

Sa batterie lui permet de tenir une journée entière et d’éviter de

s’encombrer de la recharge et de rechercher de prise électrique en amphithéâtre.

Enfin il dispose de la technologie NumPad qui propose de transformer le pavé tactile en pavé numérique en appuyant sur une icône, ce qui n’oblige plus l’utilisateur à maintenir la touche « Maj » pour saisir des chiffres.

Produit disponible sur Asus VivoBook S S412DAEK005T PC Portable 14" FHD (AMD Quad Core R53500U, RAM 8Go, 256Go SSD, Windows 10) Clavier AZERTY Français

Voir l'offre

La bête !

Acer Nitro 5 (voir le test)

Le Nitro 5 est un notebook gaming au look sobre mais puissant, grâce aux processeurs Intel Core i5 de 10ème génération couplés aux cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX.

Il conviendra tout particulièrement aux lycéens et étudiant souhaitant mêler travail et gaming, sans investir dans deux modèles différents.

Ainsi le Nitro 5 peut être utilisé aisément pour des travaux de bureautiques, graphisme ou programmation et se transformer en machine gaming le moment venu. En plus, il est doté de toute la connectique nécessaire et d’une autonomie allant jusqu’à 7 heures.

Le Nitro 5 est disponible au prix de 999€ sur le site du constructeur.

Le marathonien !

Lenovo Thinkbook 13s (voir le test)

Le Lenovo Thinkbook 13S, allie tout ce qu’un notebook DOIT posséder ! Lenovo a en effet intégré toutes les exigences qu’un travailleur mobile souhaite en une machine, parfaitement équilibrée !

Le Lenovo Thinkbook arbore donc un écran aux bords fins, (5,5mm), au format 13 pouces, et le tout sur une résolution Full HD (1920×1080). Équipé en outre d’un processeur Intel Core i5-8265U, une mémoire vive de 8 Go RAM, une capacité de stockage SSD de 256 Go et une autonomie allant jusqu’à 10 heures.

En bref, le Lenovo Thinkbook 13 S frôle la perfection.

Le Thinkbook 13 S est disponible dès maintenant, décliné en 4 versions sur le site Lenovo.

Produit disponible sur Lenovo ThinkBook 13s-IWL *20R9006YFR* i5-8265/13.3"/8G/256G/W10P*3389

Voir l'offre 830,00 €

Le Compact !

Asus Zephyrus G14 (Voir le test)

L’ASUS Zephyrus G14 revêt un design agressif mais relativement passe partout. Il possède un écran IPS full HD, compatible Adaptative Sync.

L’ Asus G14 propose une fréquence de 120Hz. Les couleurs sont éclatantes et les noirs sont relativement profonds. L’écran propulsé par une carte graphique Nvidia RTX 2060, offre d’excellentes performances et un affichage fluide et intense.

Le Zephyrus G14 est cadencé par un AMD RYZEN 9 série 4000. Le tout associé à une RTX 2060 et jusqu’à 32GB de RAM, ainsi qu’un stockage de 1To via SSD M.2. Ce monstre de puissance ne vous laissera pas tomber.

Avec son poids de 1,6 Kg, il se transporte partout, sa taille réduite permet de le mettre aisément dans un sac.

Nous avons réussi à l’utiliser moins de 4h pour un usage multimédia et navigation.

L’Asus Zephyrus G14 reste un concurrent de poids dans la catégorie des portables Gamer. Même si sa petite taille en rebutera quelques-uns, ce PC se destine aux travailleurs mobiles mais qui aiment se détendre sur leurs jeux favoris, à la pause dèj ou le soir à la maison !

Le Zephyrus G14, est proposé au tarif de ~ 1600€ chez matériel.net pour la version AniMe Matrix. Même si le prix est élevé, le rapport qualité-prix reste très correct !

Le créatif !

Asus ZenBook Duo

Découvrez l’ordinateur de demain avec le ZenBook Duo ! Ordinateur portable révolutionnaire qui intègre pour la 1ère fois au monde un véritable deuxième écran au-dessus du clavier. Baptisée ScreenPad+ au format de 32:9, cette technologie se matérialise par un second écran tactile Full HD de 12,6 pouces.

Travailler sur du multi-écrans est désormais possible avec un seul PC car le ZenBook Duo permet l’affichage simultané et personnalisé de plusieurs fenêtres de travail.

Le 2ème écran interagit alors de manière transparente avec l’écran principal Full HD tactile. Et le ratio écran-appareil est égal à 90%, affichant des images de très haute qualité.

Ce PC portable est donc conçu pour une créativité sans effort et sans limite, avec un processeur central Intel Core i7 de 10ème génération, une mémoire vive de 16 Go RAM, une capacité de stockage SSD de 512 Go et

une autonomie affichant jusqu’à 10 heures.

ASUS ZenBook Duo UX481 (14 pouces) avec ScreenPad +

Produit disponible sur Asus Zenbook UX481FABM011T PC Portable 14'' FHD (I7 10510U, RAM 16G, 512G SSD PCIE, W10) Clavier AZERTY Français

Voir l'offre 1 379,00 €

Existe aussi en version 15 pouces , ZenBook Pro Duo (voir le test) avec ScreenPad +

Produit disponible sur ASUS Zenbook Pro Duo UX581LV-H2013T PC Portable Tactile 15,6'' OLED UHD (Intel Core i7-10750H, RAM 32Go, 1To SSD, NV RTX 2060 6G, Windows 10) Clavier AZERTY Français

Voir l'offre 3 299,00 €

Le gamer !

ROG Strix G17

Le ROG Strix G17 est un ordinateur portable gaming de 17 pouces qui offre toutes les caractéristiques indispensables pour le jeu. Il intègre ainsi un processeur Intel Core i7 de 10ème génération, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060. Mais aussi une mémoire vide de 16 Go de RAM, un SSD de 1To et un écran 120 Hz.

Soient des caractéristiques techniques complètes adaptées aux jeux E-sports les plus prisés du moment.