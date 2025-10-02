Actualités

Apple prépare le lancement du MacBook Pro M5, de l’iPad Pro et du Vision Pro

il y a 4 heures
macbook pro m5

Apple s’apprête à dévoiler une nouvelle vague de produits haut de gamme. Selon les dernières informations, le MacBook Pro M5, l’iPad Pro OLED et le casque Vision Pro pourraient arriver dans les prochaines semaines. Ces nouveautés marquent une étape importante dans la stratégie d’innovation de la marque à la pomme.

Le MacBook Pro M5 : une puce plus puissante pour les pros

Le MacBook Pro M5 devrait être le premier ordinateur Apple à embarquer la nouvelle puce M5. Cette puce, conçue pour offrir des performances encore plus élevées, promet une meilleure efficacité énergétique et une puissance de calcul accrue. Elle pourrait être exclusive aux modèles 14 et 16 pouces, destinés aux professionnels de la création et du développement.

Par ailleurs, Apple pourrait officialiser ce nouveau MacBook dès fin octobre ou début novembre. Ce calendrier coïncide avec les précédents lancements de la gamme Pro. L’arrivée de la puce M5 permettrait à Apple de prendre une longueur d’avance sur ses concurrents, tout en renforçant l’attractivité de ses ordinateurs pour les utilisateurs exigeants.

iPad Pro OLED et Vision Pro : deux produits très attendus

En parallèle, Apple prépare aussi le lancement de l’iPad Pro avec écran OLED. Ce modèle, prévu pour 2024, offrirait une qualité d’image supérieure, avec des contrastes plus profonds et une meilleure gestion de la luminosité. Il pourrait être accompagné d’un nouveau Magic Keyboard, plus proche d’un petit ordinateur portable. L’objectif est de faire de l’iPad Pro une véritable alternative au MacBook pour les usages mobiles.

Enfin, le casque Vision Pro, déjà annoncé en début d’année, devrait arriver sur le marché américain début 2024. Ce casque de réalité mixte représente une avancée majeure dans l’univers des interfaces immersives. Apple mise sur ce produit pour ouvrir une nouvelle catégorie d’appareils, entre le divertissement, le travail collaboratif et la productivité. Son lancement pourrait être accompagné d’une campagne marketing ambitieuse, visant à démocratiser l’usage de la réalité augmentée.

