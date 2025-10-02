Adobe Premiere débarque sur iPhone !

Adobe vient de lancer une version mobile gratuite de son célèbre logiciel de montage vidéo, Adobe Premiere, spécialement conçue pour l’iPhone. Cette nouveauté permet aux créateurs de contenu, amateurs comme professionnels, de réaliser des vidéos de qualité directement depuis leur smartphone. Et ce, sans passer par un ordinateur.

Adobe Premiere sur iPhone : une application pensée pour les créateurs nomades

L’application Adobe Premiere pour iPhone reprend les principales fonctionnalités de la version bureau, tout en les adaptant à l’usage mobile. Les utilisateurs peuvent monter leurs vidéos avec une timeline multipiste, ajouter des effets, des sous-titres automatiques, et même exporter en 4K HDR. L’interface a été simplifiée pour rester intuitive, même sur un petit écran. Adobe a mis l’accent sur la fluidité et la précision, avec des outils accessibles du bout des doigts.

Les créateurs peuvent aussi profiter des outils audio intégrés, comme Enhance Speech, qui utilise l’intelligence artificielle pour supprimer les bruits de fond. Cette fonction est idéale pour enregistrer des voix off dans des environnements bruyants. L’application permet également d’exporter facilement vers TikTok, YouTube Shorts ou Instagram, avec un redimensionnement automatique du format vidéo selon la plateforme choisie.

Une bibliothèque créative et des outils IA intégrés

Adobe ne s’est pas contenté d’un simple portage mobile. L’application donne accès à une vaste bibliothèque de ressources : stickers, polices, musiques et images sont disponibles pour enrichir les projets. Les utilisateurs peuvent aussi créer leurs propres éléments grâce à Adobe Firefly, la suite d’outils d’intelligence artificielle générative. Il suffit de saisir une description pour générer des visuels adaptés à son contenu.

L’application est gratuite et sans publicité, disponible dès maintenant sur l’App Store. Elle permet de commencer un projet sur iPhone et de le poursuivre sur Premiere Pro sur ordinateur. Une version Android est en cours de développement. Avec cette initiative, Adobe confirme sa volonté de rendre la création vidéo plus accessible, en offrant une solution puissante et mobile à tous les profils de créateurs.