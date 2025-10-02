L’iPhone 11 Pro Max et l’Apple Watch Series 3 sont désormais « vintage »

Apple vient d’ajouter deux de ses anciens appareils à sa liste officielle des produits vintage. Une décision qui peut avoir des conséquences sur leur réparation et leur prise en charge. Si vous possédez un iPhone 11 Pro Max ou une Apple Watch Series 3, voici ce que cela signifie pour vous.

Qu’est-ce qu’un produit vintage chez Apple ?

Chez Apple, un produit est considéré comme « vintage » lorsqu’il n’est plus vendu depuis au moins cinq ans, mais depuis moins de sept ans. Cette classification n’est pas qu’un simple clin d’œil à la nostalgie. En effet, elle a des implications concrètes. Les appareils vintage peuvent encore être réparés dans les centres agréés Apple, mais uniquement si les pièces détachées sont disponibles. Passé ce délai, ils deviennent « obsolètes », et leur prise en charge devient beaucoup plus compliquée.

Cette politique permet à Apple de gérer son stock de composants tout en encourageant les utilisateurs à renouveler leurs appareils. Toutefois, certains modèles continuent de fonctionner parfaitement, même après leur entrée dans cette catégorie. C’est le cas de l’iPhone 11 Pro Max, qui reste compatible avec iOS 26, malgré son nouveau statut.

L’iPhone 11 Pro Max et l’Apple Watch Series 3 : deux modèles emblématiques rejoignent la liste

L’iPhone 11 Pro Max, lancé en 2019, est le premier modèle à porter l’appellation « Pro Max ». Il a marqué un tournant dans la gamme iPhone avec son grand écran et ses performances haut de gamme. Aujourd’hui, Apple le considère comme vintage, ce qui signifie que sa commercialisation a cessé depuis plus de cinq ans. Son petit frère, l’iPhone 11 Pro, n’est pas encore concerné.

De son côté, l’Apple Watch Series 3 fait aussi son entrée dans cette liste. Sortie en 2017, elle a été proposée comme une option abordable jusqu’en 2022. Sa longévité est remarquable. En particulier, quand on sait que la Series 4 a été classée vintage avant elle. Ce modèle a séduit de nombreux utilisateurs grâce à son prix accessible et ses fonctions de base efficaces.

En résumé, si vous utilisez encore l’un de ces deux appareils, vous pouvez continuer à en profiter. Toutefois, il faut savoir que leur prise en charge par Apple devient plus limitée. Vous pourriez ainsi anticiper un éventuel remplacement ou une réparation.