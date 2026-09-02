Apple renouvelle ses ordinateurs de bureau avec le Mac mini M6 et le Mac Studio M5 Ultra

Apple modifie son calendrier habituel et dévoile deux nouvelles machines de bureau : le Mac mini et le Mac Studio. Ces modèles intègrent les puces M6, M5 Max et M5 Ultra. Le constructeur concentre ses efforts sur les performances graphiques et la puissance nécessaire pour exécuter l’intelligence artificielle en local. Cette hausse d’efficacité s’accompagne néanmoins d’une augmentation importante des tarifs.

Une puce M6 gravée en 2 nm pour le nouveau Mac mini

Le Mac mini devient le tout premier ordinateur de la firme à adopter la puce M6. Ce composant repose sur un procédé de gravure novateur en 2 nanomètres. La puce embarque un processeur à 12 cœurs et un circuit graphique de 12 cœurs. Elle ajoute un double moteur neuronal de 16 cœurs pour accélérer la vitesse de calcul des requêtes IA. L’appareil supporte désormais le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et un port Ethernet 2,5 Gb/s. L’intégration des outils intelligents devient fluide, comme lorsque Meta AI débarque sur Mac avec une application de bureau dédiée.

La monstrueuse puce M5 Ultra propulse le Mac Studio

Le Mac Studio monte en puissance grâce aux puces M5 Max et M5 Ultra. La version M5 Ultra assemble deux puces M5 Max pour former un processeur colossal à quatre matrices. Cette architecture offre jusqu’à 36 cœurs pour le processeur principal et 80 cœurs pour le processeur graphique. Le système gère jusqu’à 512 Go de mémoire unifiée avec une bande passante impressionnante de 1,2 To/s. La vitesse de lecture et d’écriture du stockage interne double par rapport aux générations précédentes. Par ailleurs, l’ordinateur prend en charge simultanément quatre écrans 5K à une fréquence de 120 Hz.

Des tarifs en hausse et des livraisons étalées

Ces gains de puissance entraînent une révision des prix vers le haut. Le modèle de base du Mac mini M6 commence désormais à 1 049 euros avec 256 Go de stockage. La version équipée de la puce M5 Pro débute quant à elle à 1 999 euros. Pour le Mac Studio, le tarif d’entrée s’élève à 2 999 euros avec la puce M5 Max. La déclinaison d’exception sous M5 Ultra atteint le prix de 6 599 euros. Les précommandes sont déjà ouvertes pour des expéditions programmées à partir du 22 septembre. Les versions les plus fournies en mémoire arriveront à la fin du mois d’octobre.