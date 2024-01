Apple surpasse Samsung dans les expéditions mondiales de smartphones

L’année 2023 a été marquante pour Apple. En effet, la firme à la pomme s’est débarrassée du port Lightning au cours de cette année. Mais, ce n’est pas tout. Apple a également raflé à Samsung le titre de leader mondial des expéditions de smartphones.

C’est la première fois en plus de 10 ans que Samsung perd sa place

Selon les données préliminaires de l’International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, Apple a expédié pas moins de 234.6 millions d’unités en 2023, soit environ 20.1% de part de marché. À côté, Samsung a quant à lui expédié 226.6 unités de smartphones, soit 19.4% de part de marché.

À noter que c’est la première fois depuis 2010 que Samsung perd cette position de leader mondial des expéditions. 14 ans plus tôt, Nokia était en tête des expéditions et Apple ne figurait même pas dans le top 5.

Pour en revenir à notre temps, après Apple et Samsung, les trois autres places du Top 5 sont occupés par Xiaomi, Oppo et Transsion avec, respectivement, 145.9, 103.1 et 94.9 unités de smartphones expédiés dans le monde en 2023.

La faute à la diversification de l’écosystème d’Android ?

D’après Ryan Reith, vice-président du groupe Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers d’IDC, l’ajout incessant des réglementations dans l’industrie des smartphones a certainement joué un rôle dans ce changement de classement entre les fabricants de smartphones. Il déclare :

« Apple a certainement joué un rôle dans la chute de Samsung. Mais l’espace Android global se diversifie en lui-même. Huawei est de retour et fait rapidement des percées en Chine. Des marques comme OnePlus, Honor, Google et d’autres lancent des appareils très compétitifs. Les pliables et les discussions accrues autour des capacités d’IA sur le smartphone gagnent du terrain. Dans l’ensemble, le secteur des smartphones se dirige vers une période très intéressante ».