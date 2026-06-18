Apple Watch : 10 fonctions secrètes qui vont changer votre quotidien

Votre Apple Watch cache bien son jeu. Vous l’utilisez probablement tous les jours pour suivre vos pas, consulter vos messages ou vérifier l’heure. Pourtant, la montre connectée de la marque à la pomme possède des capacités insoupçonnées qui vont bien au-delà de ces tâches basiques. La plupart de ces outils avancés restent ignorés par la majorité des utilisateurs, alors qu’ils peuvent transformer radicalement votre expérience quotidienne.

Imaginez pouvoir déverrouiller votre ordinateur sans toucher au clavier, retrouver votre chemin en pleine nature ou piloter vos applications d’un simple geste de la main. Dans ce dossier, on vous dévoile les secrets les mieux gardés de votre montre. Explorez ces options pour exploiter enfin tout le potentiel de votre appareil.

1. Déverrouiller votre Mac sans mot de passe avec votre Apple Watch

Saisir son mot de passe à chaque fois que l’on s’assoit devant son ordinateur devient vite fastidieux. Heureusement, votre montre connectée peut communiquer directement avec votre Mac pour lui ouvrir les portes instantanément. Une fois l’option activée, une simple vibration sur votre poignet vous confirme que l’ordinateur est déverrouillé et prêt à l’emploi.

Cette fonction s’avère particulièrement utile pour les utilisateurs de modèles de bureau comme l’iMac ou le Mac mini, souvent dépourvus de capteur d’empreintes Touch ID. Elle dépanne aussi lorsque l’ordinateur portable est utilisé fermé, branché à un écran externe. Au-delà de la session principale, la montre valide également les modifications de réglages du système à la place du mot de passe administrateur.

Pour activer cette liaison, ouvrez les Réglages Système de votre Mac puis accédez à la section relative à Touch ID et au mot de passe. Cochez simplement la case située à côté du nom de votre montre. Les deux appareils doivent partager le même compte Apple, posséder un code de verrouillage et activer le Wi-Fi ainsi que le Bluetooth.

2. Retrouver son chemin grâce au suivi de parcours

Une promenade en forêt ou une randonnée en montagne peut vite désorienter le marcheur le plus aguerri. L’application Boussole de la montre intègre pour cela une option de secours nommée « Revenir sur ses pas« . Ce système enregistre discrètement votre itinéraire en arrière-plan afin de concevoir un tracé de retour fiable si vous perdez vos repères.

La montre lance automatiquement cette sécurité dès que vous débutez un entraînement dans une zone isolée ou en pleine nature. Les randonneurs prévoyants préfèrent toutefois configurer un raccourci manuel directement dans le Centre de contrôle pour éviter les surprises. Les propriétaires du modèle Ultra peuvent même attribuer cette tâche cruciale au bouton Action latéral.

Si la situation exige de rebrousser chemin, touchez l’icône de pause située en bas à droite de l’écran de la boussole. Sélectionnez l’option pour retracer vos étapes et laissez-vous guider par la flèche directionnelle de l’interface. Notez que cet outil nécessite au minimum une montre de Série 6 (ou un modèle SE) équipée du système watchOS 10.

3. Piloter l’interface d’un simple geste de la main

Manipuler l’écran tactile de sa montre devient impossible lorsque l’on porte des sacs de courses ou que l’on cuisine. Heureusement, les modèles récents répondent à des micro-mouvements musculaires de la main qui porte l’appareil. Le geste du double pincement, qui consiste à tapoter deux fois l’index contre le pouce, permet par exemple de valider des actions.

Ce double tapotement s’avère parfait pour décrocher un appel téléphonique, mettre une musique en pause ou faire défiler des fiches d’informations. Une autre manipulation permet de faire machine arrière ou de couper le sifflet d’une notification intrusive. Il suffit pour cela d’effectuer une rotation rapide du poignet vers l’extérieur puis de revenir à la position initiale.

Ces technologies de pointe demandent une montre de Série 9, une Ultra 2 ou une SE de troisième génération. Les options se configurent en détail dans la section des gestes, accessible depuis les réglages de la montre ou de l’iPhone. Pour les modèles plus anciens, l’option classique « Couvrir pour couper le son » reste disponible en posant simplement la paume sur l’écran pendant trois secondes.

4. Déclencher l’appareil photo du smartphone à distance

Réussir une photo de groupe sans exclure le photographe relève parfois du parcours du combattant. Votre montre connectée règle ce problème en se transformant en un véritable écran de contrôle déporté pour votre iPhone. Placez le téléphone sur un support stable, reculez avec vos proches et ajustez la prise de vue depuis votre poignet.

L’application dédiée affiche en temps réel le flux vidéo de l’objectif du téléphone pour soigner le cadrage. Un menu secondaire permet de basculer entre le capteur avant et arrière ou de programmer un compte à rebours de trois secondes. Ce délai laisse le temps d’adopter une posture naturelle et de cacher la montre avant le déclenchement de l’obturateur.

Le déclenchement s’effectue en touchant le bouton central de l’écran ou en utilisant le fameux geste de double pincement des doigts. Cette astuce évite les flous de bougé que l’on provoque souvent en appuyant maladroitement sur le bouton du smartphone. C’est l’outil indispensable pour des clichés de vacances parfaits et des angles de vue originaux.

5. Repérer un iPhone égaré dans la pénombre

Égarer son smartphone entre les coussins du canapé ou sous un lit arrive à tout le monde. Le Centre de contrôle de la montre dispose depuis longtemps d’un bouton pour faire sonner le téléphone à distance. Cependant, l’ouïe ne suffit pas toujours à localiser l’appareil si ce dernier se trouve profondément enfoui.

Une astuce méconnue permet d’ajouter un repère visuel puissant à ce signal sonore traditionnel. Au lieu d’effectuer une simple pression sur l’icône d’appel du téléphone, maintenez votre doigt enfoncé sur le bouton pendant deux secondes. Cette action prolongée force l’iPhone à activer son flash arrière de manière intermittente.

Les éclats lumineux traversent les tissus et guident vos yeux directement vers la cachette du téléphone, même dans le noir complet. Cette double localisation sonore et visuelle fait gagner un temps précieux lors des départs précipités le matin. La fonction ne demande aucun paramétrage préalable et s’avère disponible instantanément.

6. Communiquer instantanément en mode talkie-walkie

Les appels téléphoniques classiques s’avèrent parfois trop formels ou contraignants pour de courtes interactions. L’application Talkie-walkie propose une alternative ludique et directe pour échanger avec vos proches équipés d’une montre similaire. Elle établit une connexion audio instantanée qui évite de passer par l’étape de numérotation.

L’utilisation reste très simple puisqu’il suffit d’ouvrir l’application jaune et de sélectionner un contact validé dans votre liste. Maintenez le bouton central enfoncé pendant que vous parlez, puis relâchez-le pour écouter la réponse de votre interlocuteur. Le message vocal est diffusé en direct par le haut-parleur de la montre réceptrice.

Afin de préserver votre tranquillité lors des réunions, l’application permet de modifier votre statut de disponibilité en un glissement de doigt. De plus, les messages entrants sont automatiquement bloqués si vous êtes déjà en ligne ou si le mode Spectacle est actif. C’est l’outil idéal pour coordonner des achats dans un supermarché ou s’interpeller dans une grande maison.

7. Personnaliser et nommer plusieurs minuteurs simultanément

La gestion de la cuisine demande une organisation rigoureuse, en particulier lorsque plusieurs préparations cuisent en même temps. L’application Minuteur de la montre gagne en efficacité si vous apprenez à nommer chaque compte à rebours. Cette astuce évite de confondre l’échéance des pâtes avec celle des légumes.

La méthode la plus rapide repose sur l’utilisation de l’assistant vocal Siri. Énoncez simplement une phrase claire comme : « Siri, lance un minuteur pour les pâtes de huit minutes« . Enchaînez ensuite avec un second compte à rebours baptisé « sauce » ou « cuisson de la viande » selon vos besoins du moment.

Chaque ligne temporelle affiche son intitulé personnalisé en haut de l’écran de la montre. Vous savez ainsi précisément quelle action mener lorsque la montre commence à vibrer à votre poignet. Cette fonction évite les erreurs de cuisson dramatiques et fonctionne également sur l’interface de l’iPhone.

8. Régler ses achats quotidiens sans sortir sa carte

Le paiement sans contact par carte bancaire fait désormais partie de nos habitudes de consommation. Transférer cette technologie sur votre montre connectée pousse le confort encore plus loin en vous libérant de votre portefeuille. Vous pouvez ainsi régler vos achats de dernière minute à la boulangerie en revenant d’un jogging.

L’activation initiale s’effectue dans l’application Watch de votre smartphone, au sein de l’onglet dédié à Wallet et Apple Pay. Ajoutez-y vos cartes de crédit ou de débit en suivant les instructions de vérification de votre établissement bancaire. Le système chiffre vos données bancaires pour garantir une sécurité totale lors des transactions.

Au moment de passer en caisse, effectuez une double pression rapide sur le bouton latéral droit de la montre. Présentez ensuite le cadran de l’appareil à quelques centimètres du terminal de paiement du commerçant. Un léger signal sonore accompagné d’une vibration confirme la validation instantanée de l’achat.

9. Écouter l’heure exacte énoncée à haute voix

Consulter l’écran de sa montre s’avère parfois difficile en plein soleil ou pour les personnes souffrant de troubles visuels. L’appareil intègre une option d’accessibilité discrète qui permet de connaître l’heure sans même regarder le cadran. La montre utilise la synthèse vocale pour prononcer distinctement les heures et les minutes.

Pour déclencher cette lecture audio, posez simplement deux doigts bien à plat sur la surface de l’écran pendant une seconde. Si la montre reste muette, vérifiez que l’option est bien active dans les menus de l’appareil. Rendez-vous dans les réglages, puis dans la section de l’horloge, et activez l’interrupteur nommé « Énoncer l’heure« .

Cette fonction s’adapte à vos préférences et peut respecter la configuration du mode silencieux de votre profil. Vous pouvez ainsi choisir de rendre la fonction disponible uniquement lorsque la montre est configurée pour émettre des sons. C’est un confort discret pour vérifier le temps qui passe lors de vos déplacements.

10. Partager son rythme cardiaque avec un proche

La technologie permet parfois de transmettre des émotions et de briser la distance de manière poétique. La fonction Digital Touch utilise les capteurs biométriques de la montre pour enregistrer les battements de votre cœur. Elle envoie ensuite cette pulsation réelle sous forme de vibrations tactiles sur le poignet d’un contact choisi.

Pour envoyer ce signal, ouvrez l’application Messages de la montre et sélectionnez la discussion de votre choix. Touchez l’icône d’ajout puis sélectionnez l’outil Digital Touch représenté par un symbole de cœur. Maintenez deux doigts appuyés sur l’écran noir jusqu’à l’apparition d’un cœur rouge palpitant sous vos doigts.

Votre correspondant ressentira alors des vibrations calquées sur le rythme exact de vos propres pulsations cardiaques. Bien que le message s’affiche de manière visuelle sur l’écran d’un iPhone, l’expérience prend tout son sens de montre à montre. C’est une attention délicate pour signaler sa présence à un être cher sans envoyer de texte.