AR Engo-1 : suivez vos performances sportives sur vos lunettes – CES 2022

Lors du CES 2022, Microoled la société grenobloise, a présenté sa nouvelle plateforme ActiveLook NexT. Elle permet de convertir les lunettes de sport à la réalité augmentée comme pour les AR Engo-1. La société EngoEyewear fournit ces dernières, qui peuvent projeter sur un mini écran des informations cruciales pour un athlète. Elles fournissent ainsi une aide pour l’itinéraire, la vitesse ou encore sa fréquence cardiaque. Les informations sont affichées sur l’écran AMOLED monochrome. Le tout sans que vous ayez à détourner le regard de la route et sans encombrer votre vue.

Les AR Engo-1 ont été conçues pour tous les cyclistes sur route et hors route, mais aussi pour les coureurs de fond et les coureurs urbains ou pour tous les autres sports d’endurance (ski nordique, triathlon…). Les lunettes intelligentes affichent les données de performance en temps réel là où vous en avez le plus besoin.

Logée dans une monture légère de 35 grammes, la technologie AMOLED miniaturisée de Microoled se connecte à vos appareils Bluetooth pour projeter les informations les plus importantes pour vous… directement dans votre champ de vision. Contrairement aux Oppo AirGlass, il s’agit de la monture et des verres qui intègrent la technologie et non pas un accessoire à ajouter à vos lunettes.

Élégantes et fonctionnelles, les lunettes intelligentes AR Engo-1 améliorent votre expérience sportive. Avec 12 heures d’autonomie annoncée, elles vous éviteront une chute alors que vous regardiez votre poignet ou votre téléphone pendant la sortie.

Elles disposent de six champs de données paramétrables. Bien sûr, les lunettes sont pourvues de verres photochromiques qui s’adaptent aux variations de luminosité ambiante. Outre une clarté accrue, elles offrent aussi une protection UV.

Les AR Engo-1 existent en 3 coloris de monture (noir, bleu foncé et bleu clair) au prix de 427€.