BMW iX Flow : la voiture qui peut changer de couleur – CES 2022

À l’occasion du Consumer Electronics Show 2022 de Las Vegas, le constructeur automobile allemand BMW a présenté une nouvelle technologie permettant à son modèle iX de changer de couleur.

La BMW iX flow a été conçue en partenariat avec E Ink, entreprise connue pour sa technologie d’encre électronique présente, entre autres, sur les liseuses. Le concept iX Flow possède une carrosserie bien spéciale : elle est composée d’un revêtement contenant des millions de microcapsules, chacune ayant le diamètre d’un cheveu.

De manière instantanée, vous pouvez changer la teinte extérieure de votre automobile du blanc au quasi noir, en passant par plusieurs nuances de gris.

Les microcapsules contiennent des pigments blancs chargés négativement et des pigments noirs chargés positivement. Une stimulation électrique fait que les pigments blancs ou noirs se rassemblent à la surface de la microcapsule, ce qui modifie la couleur du véhicule.

BMW précise par ailleurs que cette technologie consomme très peu, puisque la seule énergie nécessaire est consommée au changement de teinte : il n’y a par la suite plus besoin de courant électrique pour « maintenir » la couleur désirée.

Le BMW iX Flow s’adapte à vos envies et à la météo

BMW pourrait même utiliser cette technologie pour s’adapter à la météo. En cas de grosses chaleurs et de fort ensoleillement, la couleur de l’habitacle pourrait s’éclaircir. À l’inverse, lors de grosses vagues de froid, le revêtement pourrait être plus foncé pour aider le véhicule à absorber plus de chaleur. Des adaptations qui aideraient à la régulation thermique du véhicule, en limitant ses besoins énergétiques et donc en augmentant son autonomie.

Pour l’instant, ce véhicule n’est qu’un concept, mais BMW affiche clairement ses ambitions pour les voitures de demain.

