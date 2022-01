Razer x Fossil Gen 6 : une montre connectée pour les gamers – CES 2022

Les montres connectées ont été à la mode lors de l’événement CES 2022, apportant les appareils les plus récents et les plus avancés. Après la sortie de la Gen 5, Fossil s’est associé à Razer pour la Gen 6. Le partenariat entre Razer et Fossil a permis d’augmenter les performances de façon importante par rapport à la version précédente. Cette montre, connectée en édition limitée, tourne sous Wear OS 2 pour le moment en attendant la sortie du 3 cette année.

Nom Razer x Fossil Gen 6 Compatibilité système Wear OS (Google) Sans-fil Wi-Fi 4 (n) / Bluetooth 5.0 / GPS (Beidou+Glonass+Galileo+QZSS) /NFC Autonomie + de 24 heures

Temps de recharge: inférieur à 1h Écran AMOLED 1.28 pouces – 416 x 416 pixels Poids NC Capteurs Rythme cardiaque / Accéléromètre / Baromètre / Capteur SpO2 Indice de protection IP68, jusqu’à 3 ATM

Design de la montre connectée Fossil Gen 6

Elle présente une résistance à l’eau jusqu’à 30 mètres. Il y a 3 boutons, deux boutons poussoirs et un bouton couronne (rotatif) au centre. L’allure sportive de la montre s’accompagne d’un bracelet de 22 mm, disponible en différentes couleurs. Razer l’a décrit comme la montre connectée pour la prochaine génération de joueurs. La montre intelligente Razer X Fossil Gen 6 est livrée avec un écran AMOLED de 1,28 pouce, lumineux et en couleur avec une résolution de 416 x 416 pixels. Son écran d’affichage est livré avec trois cadrans de montre exclusifs. Un des cadrans au moins est personnalisable. Enfin, vous trouverez quatre effets d’éclairage dans les paramètres de la montre.

Hardware de la Razer x Fossil Gen 6

La montre fonctionne avec un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100 + et utilise le l’OS google Wear OS. Pour son espace de stockage, il dispose de 8 Go de stockage, et 1 Go de RAM.

Autonomie et recharge

En dehors de cela, la montre dispose d’une charge rapide et d’une longue autonomie. La société affirme que la Razer X Fossil Gen 6 atteint une charge de 80 % en seulement 30 minutes de charge. Elle est également dotée de modes de batterie intelligents développés par Fossil pour une faible consommation d’énergie et une augmenter la durée de vie de la batterie.

Prix et disponibilité

À noter, la montre connectée Razer x Fossil Gen 6 est un appareil en édition limitée. Les deux sociétés ne vendront que 1 337 unités de la montre connectée, au prix de 329$ (moins de 300€). La montre sera mise en vente à partir de la deuxième semaine de janvier. Si vous ne parvenez pas à vous procurer cette édition limitée, la version classique de la Gen 6 reste disponible.