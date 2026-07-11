ArcOne BankOS apporte une solution puissante et rapide aux banques

ArcOne BankOS s’impose comme une révolution dans le secteur bancaire. Grâce à une nouvelle extension, ce système d’orchestration d’intelligence artificielle s’ouvre à tous les volets bancaires majeurs. Ses innovations connectent enfin les données, l’intelligence et la gouvernance, offrant ainsi aux banques une solution clé en main pour booster leur efficacité et leur conformité.

Le marché bancaire souffre de systèmes complexes et souvent incompatibles. ArcOne BankOS change la donne. Son secret ? Il connecte plus de 60 systèmes différents grâce à des connecteurs performants. Cette plateforme centralise les données de tous les pôles bancaires : détail, entreprise, international, marchés de capitaux, gestion de patrimoine et paiements. Plus besoin de refondre son infrastructure existante. En prime, la plateforme est rapide à déployer et s’adapte à toutes les organisations.

Des agents IA et connecteurs pour une intelligence bancaire unifiée

ArcOne BankOS va plus loin en intégrant une bibliothèque de plus de 100 agents IA spécialisés. De plus, ces agents couvrent tous les besoins : analyse des données, gestion client, gestion des exceptions, tarification, et plus encore. Parmi ces solutions, trois produits multi-agents dominent : Enrich360 pour l’optimisation des revenus, Experience360 pour l’expérience utilisateur et Exceptions360 pour la gestion des processus. Par ailleurs, un centre de commande IA facilite la gestion et le déploiement. Ainsi, tout ceci s’opère sans perturber les opérations courantes.

Une gouvernance et une conformité adaptées au secteur financier

Le secteur bancaire réclame une gouvernance sans faille. ArcOne BankOS répond à ce défi. Conforme aux normes ISO 42001, la solution ajoute une couche de sécurité et d’audit prêt à l’emploi. L’architecture garantit la traçabilité, réduit les risques et facilite la conformité avec les normes strictes (SOX, OCC, CFPB). Les prises de décision des agents IA sont justifiables et transparentes. En outre, la plateforme surveille les biais et la toxicité pour assurer des résultats justes.

Résultats, déploiement rapide et cas d’usage d’ArcOne BankOS

Déjà, de grandes banques profitent de cette innovation. En effet, plusieurs établissements financiers utilisent ArcOne BankOS pour l’analyse des comptes, la gestion des transactions ou encore l’optimisation des revenus à l’échelle mondiale. De plus, la plateforme s’intègre sans difficultés en seulement 4 à 6 mois, sans interruptions majeures pour l’activité. Enfin, chaque composant s’adapte aux besoins spécifiques des utilisateurs, ce qui permet de moderniser la banque progressivement et à son propre rythme.

ArcOne BankOS incarne une avancée majeure pour le secteur bancaire. Grâce à une orchestration intelligente, il connecte les données, l’intelligence et la conformité. Avec son déploiement rapide et sa modularité, il s’impose déjà comme une référence auprès des grandes banques. L’avenir de l’intelligence artificielle bancaire passe désormais par cette plateforme innovante.

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