ASUS ExpertBook A7 : l’ultraportable pro qui mise sur le métal et l’OLED

ASUS ajoute une nouvelle lettre à sa famille de portables professionnels. Après les séries B et P, voici la série A, inaugurée par l’ExpertBook A7. Ce 14 pouces sous processeur Intel vise les « prosumers », ces indépendants et cadres qui travaillent un peu partout.

La marque mise sur trois atouts : la finesse, l’écran OLED et la sécurité. Le portable mesure 10,3 mm d’épaisseur et pèse à partir de 1,23 kg, selon ASUS. Déjà en vente aux États-Unis depuis le 14 octobre, l’ASUS ExpertBook A7 est attendu en France au quatrième trimestre 2026. Son prix français sera communiqué prochainement.

Un MacBook Air en costume-cravate ?

La comparaison avec le MacBook Air d’Apple vient vite à l’esprit : même goût pour le métal, même chasse au millimètre. ASUS revendique un châssis monobloc taillé dans un seul bloc d’alliage d’aluminium de la série 6000. Cette famille d’alliages est courante dans l’industrie, pour son bon compromis entre légèreté et rigidité.

Sans soudure, la coque limite les jointures visibles. Selon la marque, les espaces entre les pièces ne dépassent pas quelques centièmes de millimètre. Moins d’interstices, c’est aussi moins de points faibles, assure ASUS.

Côté gabarit, 10,3 mm d’épaisseur et 1,23 kg au minimum permettent de glisser l’ASUS ExpertBook A7 dans un sac de ville sans y penser. Le poids exact dépendra de la configuration choisie. Deux coloris sont prévus : Lunar Silver et Eclipse Black.

La charnière a aussi eu droit à une attention particulière. ASUS promet une ouverture d’une seule main et un écran qui oscille peu une fois déplié. Un détail, sauf pour qui tape sur ses genoux dans un train.

L’OLED s’invite enfin au bureau

Longtemps réservé aux machines multimédias, l’OLED gagne les portables professionnels. L’ASUS ExpertBook A7 embarque une dalle OLED 3K de 14 pouces. Cette technologie offre des noirs profonds et un contraste élevé, appréciables sur des photos comme sur un tableur chargé.

L’écran grimpe à 120 Hz, pour un défilement plus fluide qu’avec les 60 Hz habituels en entreprise. Les bordures sont fines : l’écran occupe 90 % de la face avant, selon ASUS. Le format reste donc compact pour une diagonale de 14 pouces.

Un point mérite l’attention avant l’achat : le traitement antireflet est proposé en option. Selon la marque, ce verre limite les reflets d’un bord à l’autre et résiste aux traces de doigts. Sans lui, la dalle brillante risque de souffrir sous les néons d’un open space ou près d’une fenêtre.

Sous le capot, du sérieux plus que du spectaculaire

La configuration prévue pour la France associe un processeur Intel Core 7, 16 Go de mémoire LPDDR5X et un SSD PCIe de 512 Go. ASUS la destine aux présentations, au multitâche, aux visioconférences et à la création de contenu. La mémoire LPDDR5X est soudée à la carte mère : impossible de l’augmenter plus tard. Mieux vaut donc voir juste dès l’achat.

Pour garder un châssis aussi fin, ASUS s’appuie sur son système de refroidissement ExpertCool. Côté sans-fil, le Wi-Fi 6E est de la partie. La connectique reste complète pour un portable de 10 mm : deux USB-C 3.2 Gen 2 (données, recharge et vidéo), un USB-A et un HDMI. ASUS ne mentionne en revanche ni Thunderbolt ni USB4, ce qui limite les ports USB-C à 10 Gbit/s.

Le pavé tactile haptique en verre serait jusqu’à trois fois plus précis qu’un modèle classique, selon la marque. L’application ASUS MyExpert regroupe quant à elle les fonctions d’IA : recherche dans les documents et les images, résumé, traduction, aide à la rédaction. Elle sait aussi transcrire une réunion, en tirer un compte rendu et une liste de tâches.

Reste l’autonomie, argument phare des ultraportables. ASUS annonce jusqu’à 26 heures, un chiffre issu de ses propres mesures en lecture vidéo. En usage bureautique réel, avec le Wi-Fi actif et l’écran lumineux, il faudra probablement s’attendre à moins. La charge rapide promet 50 % de batterie en 30 minutes, pratique entre deux rendez-vous.

La sécurité, vraie raison d’être d’un ExpertBook

C’est ici que l’ASUS ExpertBook A7 se distingue d’un ultraportable grand public. ASUS regroupe ses protections sous le nom ExpertGuardian. Le BIOS est protégé selon la norme NIST SP 800-193, une référence américaine pour la résistance des micrologiciels. Le portable répond aussi au cadre Secured-core PC de Windows 11, qui verrouille la machine du démarrage jusqu’au système.

Pour se connecter, un lecteur d’empreinte digitale compatible FIDO2 évite de taper son mot de passe en public. Une puce TPM 2.0 conserve à part les clés de chiffrement et les identifiants. Une encoche antivol Kensington Nano permet enfin d’attacher l’ordinateur dans un espace partagé. Autre point appréciable pour un achat professionnel : ASUS s’engage sur cinq ans de mises à jour de sécurité du BIOS et des pilotes.

Côté solidité, le portable est conforme à la norme militaire MIL-STD-810H, complétée par des tests internes d’ASUS. Cette norme laisse toutefois chaque fabricant choisir les épreuves qu’il fait passer. Elle rassure sur la robustesse, sans garantir qu’il survivra à toutes les chutes.

Crédit : ASUS

Reste à connaître l’addition

L’ASUS ExpertBook A7 arrivera en France au quatrième trimestre 2026. Il complète une gamme largement renouvelée depuis le début de l’année, comme le montrait l’article ASUS au CES 2026 : une offensive massive autour des PC IA. Sur le papier, la promesse est séduisante : un châssis tout en métal, un écran OLED à 120 Hz et une sécurité pensée pour l’entreprise.

Quelques réserves tempèrent toutefois l’enthousiasme. La mémoire ne pourra jamais évoluer, l’antireflet reste une option et les ports USB-C plafonnent à 10 Gbit/s. Les 26 heures d’autonomie devront aussi être confirmées en usage réel. Surtout, ASUS n’a pas encore dévoilé son prix français, qui décidera de son intérêt face aux ultraportables déjà installés.