Audeze lance son Black Friday dès le 12 novembre : casques haut de gamme en promo, quantités limitées

Le Black Friday arrive en avance chez Audeze. Le fabricant californien, spécialiste des casques à transducteurs magnétiques planaires, ouvre ses promotions annuelles le 12 novembre à midi, heure du Pacifique. Pour un lecteur français, cela correspond à 21 h, juste après le dîner. La marque promet ses meilleures offres de l’année sur ses casques pour le jeu vidéo, l’écoute musicale et la production audio. Elle prévient aussi que les quantités seront limitées.

Un Black Friday qui joue la montre

Audeze ne laisse pas planer le doute sur la stratégie : il faudra être prêt à agir vite. Le Black Friday Audeze démarre le jeudi 12 novembre, soit plus de deux semaines avant le vendredi officiel du 27 novembre. La marque n’a pas encore détaillé les remises ni la liste exacte des modèles concernés. Je n’ai pas non plus trouvé de date de fin au moment de l’écriture.

Le catalogue offre en tout cas de quoi viser large. Côté gaming, on trouve le Maxwell 2, sa nouvelle version Maxwell 2 ANC à réduction de bruit active et le LCD-GX. Les audiophiles retrouvent les LCD-2, LCD-3, le nouveau LCD-5s et le CRBN2 électrostatique. Les studios, enfin, disposent des gammes LCD-X, LCD-XC et du récent MM-520.

Portes ouvertes en Californie, une longueur d’avance pour les visiteurs

La veille du lancement, Audeze ouvre les portes de son showroom de Santa Ana, en Californie du Sud. Le rendez-vous est fixé au mercredi 11 novembre, de 16 h à 18 h, heure locale, sur inscription. Les visiteurs pourront essayer toute la gamme, associée à une sélection d’amplificateurs et de DAC haut de gamme. Selon la marque, des rafraîchissements seront servis.

L’invitation a surtout un argument de poids : les participants pourront acheter les offres du Black Friday avant leur mise en ligne. Pour les passionnés installés dans la région, c’est l’occasion de comparer plusieurs casques à l’oreille avant de se décider. Hors de ces portes ouvertes, le showroom reste accessible uniquement sur rendez-vous, en semaine.

Des promos qui traversent l’Atlantique ?

Le bémol concerne directement les lecteurs français. Les portes ouvertes se tiennent à plus de 9 000 km de Paris, ce qui en limite nettement l’intérêt pour un lecteur français. Surtout, l’offre est annoncée sur la boutique américaine d’Audeze. En France, la marque passe par des revendeurs comme l’Auditorium Parisien, et rien n’indique pour l’instant que les remises s’y appliqueront.

Avant de craquer sur le site américain, mieux vaut donc vérifier la livraison vers la France. Il faut aussi prévoir les frais de port, la TVA et d’éventuels droits de douane, qui peuvent grignoter la remise. Pour un casque de ce niveau, la question du service après-vente mérite également d’être posée. Un revendeur français reste plus simple à joindre en cas de souci.

Visuel : Audeze

Un rendez-vous à noter pour les oreilles exigeantes

Les casques Audeze se font rarement remarquer par leurs petits prix. Un Black Friday lancé aussi tôt, en quantités limitées, mérite donc l’attention de ceux qui guettent un LCD ou un Maxwell 2 depuis des mois. Le flou sur les remises et sur la disponibilité en Europe invite toutefois à la prudence. Le plus sage consiste à repérer dès maintenant le modèle visé et son prix en France, pour juger l’offre sur pièce le 12 novembre à 21 h.