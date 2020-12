La version 14.2 d’iOS réduit l’autonomie de l’iPhone !

Publicité

La version 14.2 d’iOS est sortie il y a maintenant quelques semaines avec son lot de nouveautés. Comme de nouveaux fonds d’écrans, de nouveaux emojis ou encore la définition en 1080p sur les appels Facetime. Nous vous avions également parlé de la possibilité de transformer votre Homepod en haut-parleur de votre Apple TV via cette mise à jour.

Ces nouveautés qui ont satisfait de nombreux utilisateurs s’accompagnent également de bugs sur l’autonomie de la batterie de plusieurs modèles d’iPhone.

iOS 14.2, une batterie qui fond comme neige au soleil

Nous avons pu constater ces dernières semaines de nombreux témoignages d’utilisateurs insatisfaits sur l’autonomie des batteries de certains modèles d’iPhone sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Reddit, mais également sur les sites officiels d’Apple.

Mon iPhone SE 2020 s'est détérioré avec chaque version d'iOS 14. Pendant la nuit, alors que je dormais, il ne perdait que 1 à 2% de la batterie en 8 heures. Au cours des dernières semaines, il perd désormais 5% en 5 à 6 heures ! Un développeur sur le forum officiel d'Apple

Mais la baisse d’autonomie ne serait pas le seul symptôme des bugs de cette mise à jour 14.2. Certains utilisateurs se plaignent également d’une augmentation du temps de recharge de leurs smartphones, que ce soit en filaire ou en recharge sans fil.

Chez d’autres, la batterie fond comme neige au soleil avec une perte de batterie de 50% en seulement 30 minutes !

Pas de soucis sur les iPhone récents

Si vous êtes équipés d’un iPhone récent, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes majeurs avec l’autonomie de votre appareil.

Il semblerait que les modèles plus anciens comme l’iPhone SE (1ère génération), l’iPhone 7, 6S, X et XS sont bien plus impactés. Néanmoins, des témoignages sur des iPhone 11 ou SE de deuxième génération sont aussi apparu.

Logiquement, Apple devrait corriger le tir rapidement. Normalement via une mise à jour logiciel, peut-être avec la version 14.3 dont le développement est en cours et qui devrait être disponible dans quelques semaines. Espérons qu’avec cette mise à jour, vos appareils retrouveront leur autonomie passée.