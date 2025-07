Avatar : Frontiers of Pandora se refait peau neuve avec une nouvelle mise à jour

Ça y est : le troisième opus de la licence Avatar a enfin son affiche et sa date de sortie. Avatar 3 : de Feu et de Cendres sortira donc en fin de cette année, et pour accompagner la sortie du prochain film de la saga en salles, Ubisoft redonne également des nouvelles sur son jeu Avatar. Avec Massive Entertainment, le studio français annonce une mise à jour pour Avatar: Frontiers of Pandora. Une mise à jour qui promet de transformer en profondeur l’expérience de jeu, et qui plus est, gratuite. On fait le point.

Un mode de vue en TPS pour Avatar : Frontiers of Pandora, et bien plus encore

Avatar : Frontiers of Pandora, le jeu open-world d’Ubisoft fêtera ses deux ans cette année, le 5 décembre plus précisément. Et pour marquer le coup, le studio français annonce l’arrivée d’une mise à jour visant à améliorer le gameplay du jeu à la même date. Qui plus est, elle coïncide avec la sortie du troisième opus d’Avatar en salles le 17 décembre prochain. Un alignement des étoiles qui ravivera les flammes Avatar : Frontiers of Pandora, sans mauvais jeu de mots bien sûr.

La grosse mise à jour embarquera alors un nouveau mode New Game+. Réservée aux amateurs de défi, il permettra de recommencer l’aventure en conservant son inventaire et ses compétences. Le mode proposera également un nouvel arbre de compétences, des équipements de niveau supérieur et des ennemis plus dangereux.

Mais la grosse nouveauté majeure de cette mise à jour est l’arrivée de la vue à la troisième personne. En effet, à la sortie d’Avatar : Frontiers of Pandora en 2023, de nombreux joueurs avaient l’impression de jouer à un “jeu Far Cry à la sauce Avatar”. Mais, une fois la mise à jour opérationnelle, les joueurs pourront basculer en vue à la troisième personne à la volée. Ubisoft a également retravaillé les animations et la caméra pour assurer une fluidité et une immersion optimales.

Cette mise à jour apportera également une série d’améliorations dites “ qualité de vie”. Grâce à elle, Avatar : Frontiers of Pandora bénéficiera de menus plus ergonomiques, de correctifs basés sur les retours des joueurs et d’optimisations techniques comme un mode 40 FPS.

Avec ces nouveautés, Ubisoft redonne une chance à Avatar : Frontiers of Pandora dans la course aux mondes ouverts. Reste à voir le rendu final quand la mise à jour sera déployée le 5 décembre 2025.