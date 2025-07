Test – Netatmo advance : Une caméra connectée intelligente

Depuis peu, Netatmo renforce son écosystème avec la Indoor Camera Advance, dédiée à la surveillance intérieure sans compromis. Avec son capteur 2K HDR, elle promet une reconnaissance faciale sans abonnement. De plus, elle intègre un obturateur mécanique, gage de confidentialité. Enfin, elle propose une installation flexible et discrète. Désormais, elle combine performance et respect de la vie privée.

Notre avis en bref

La Netatmo Advance se positionne comme une caméra haut de gamme bien pensée. Elle offre une image nette, une IA embarquée ultra rapide, un choix de montage varié. Mieux encore, l’absence d’abonnement est un sérieux atout sur le long terme. Pour autant, elle reste onéreuse.

Produit disponible sur Netatmo Intelligente Caméra Intérieure Advance - Reconnaissance Faciale, Audio-Bidirectionnel, Angle de Vue de 130°, 2K HDR, 30 fps, Zoom X16, 2X Carte SD - Noire

Voir l'offre 249,99 €

Unboxing et design de la Netatmo Advance

A la réception, la caméra est soigneusement emballée. Elle est livrée avec base, vis, adaptateur secteur. Le design, sobre, mêle plastique noir mat et aluminium brossé. Également, elle est disponible en blanc. Elle tient d’elle‑même sur une étagère, mais peut aussi se fixer au mur ou plafond. Par ailleurs, l’ergonomie est réussie : la rotation de la tête est fluide.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Avec cette caméra on dispose de performances solides, notamment sans abonnement.

Capteur 2 K (1440p) HDR à 30 ips

Champ de vision 130° + zoom x16

Wi‑Fi bi‑bande (2,4/5 GHz)

Intelligence artificielle embarquée pour personnes, animaux et visages

Obturateur « Smart Privacy » mécanique

Audio bidirectionnel (2 micros, HP 80 dB)

Stockage local : micro‑SD jusqu’à 32 Go (8 Go inclus)

Cloud : non obligatoire

Compatibilité HomeKit, Alexa, Google Home

Grâce à l’IA embarquée, les notifications deviennent pertinentes. De surcroît, l’obturateur offre une réelle confidentialité. La caméra peut tout aussi bien se poser à plat, contre un mur ou au plafond. Elle n’est pas rotative néanmoins son angle de vision permet de couvrir un large périmètre.

Utilisation de la Netatmo Advance

Au quotidien, la caméra s’adapte à vos besoins. Elle détecte instantanément visages connus/étrangers, animaux et mouvements. Les alertes s’affinent, selon présence ou absence à domicile grâce au géorepérage. Vous pouvez parler à distance pour dire bonjour ou chasser un intrus. Enfin, l’obturateur se referme automatiquement lorsque vous rentrez, vous garantissant intimité.

Performances

Les performances sont au rendez‑vous : image nette et fluide, HDR efficace en éclairage variable, zoom riche en détails. Aussi, l’IA locale isole les informations pertinentes sans dépendre du cloud. Également, l’application Netatmo reste fluide et complète pour ajuster les zones, publications et intégrations. C’est une application vraiment très complète que nous avons déjà vu dans notre précédent test. En résumé elle est capable de faire énormément de choses. De ce fait nous vous invitons à lire ce précédent test.

Intérêt d’achat de la Netatmo Advance

En somme, cette caméra se révèle exceptionnelle pour qui cherche surveillance fiable et respect de la vie privée. Par ailleurs, l’absence de frais récurrents, la reconnaissance faciale, l’obturateur mécanique et l’intégration à votre écosystème sont des arguments solides. Malgré son tarif élevé (~250 €), elle justifie son prix si vous privilégiez qualité, sécurité et confidentialité.

Conclusion

Pour conclure, la Netatmo Advance offre une surveillance intérieure de haut niveau, avec respect de la vie privée. En résumé, si son prix est conséquent, ses atouts en font un achat malin pour les foyers exigeants. Il est impératif de la combiner avec le reste de son écosystème pour une meilleur intégration et des performances accrues.

Produit disponible sur Netatmo Intelligente Caméra Intérieure Advance - Reconnaissance Faciale, Audio-Bidirectionnel, Angle de Vue de 130°, 2K HDR, 30 fps, Zoom X16, 2X Carte SD - Noire

Voir l'offre 249,99 €