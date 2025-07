Realme C71 : La surprise réjouissante des petits budgets robustes

realme continue de marquer le marché des smartphones avec des modèles au rapport qualité-prix impressionnant. La marque chinoise, reconnue pour son ascension fulgurante, vient d’annoncer l’arrivée du realme C71 en France. Ce nouveau smartphone d’entrée de gamme promet robustesse, batterie longue durée et innovations utiles, le tout pour moins de 180 euros. Découvrons ensemble ce que propose ce petit dernier de la série C.

Nouveautés techniques et design résistant

Le realme C71 frappe d’abord par son écran généreux de 6,72 pouces. Sa résolution HD (720×1604 pixels) s’accompagne d’un taux de rafraîchissement surprenant de 120 Hz. Ce point fort assure une navigation fluide, un atout rarement proposé dans cette gamme de prix. Autre détail appréciable : la luminosité de 725 nits, parfaite pour lire en plein soleil.

Au quotidien, le C71 s’annonce aussi pratique que costaud. realme a renforcé la structure pour offrir une résistance aux chutes jusqu’à 1,5 mètre. Le lecteur d’empreinte latéral, le port SD et la traditionnelle prise jack 3,5 mm répondent, eux, aux attentes des utilisateurs en quête de simplicité. On note également l’apparition d’un anneau lumineux LED Pulse Light : ce témoin visuel discret signale notifications et charge, une idée aussi esthétique qu’utile.

Batterie et performances au rendez-vous

Sous le capot, realme dote son C71 de la puce Unisoc T7250. Le processeur promet des performances solides, suffisantes pour un usage quotidien sans ralentissement. Mais la vraie star, c’est la batterie de 6000 mAh. Avec une telle capacité, la marque annonce jusqu’à deux jours d’autonomie sur une seule charge. Et si vous êtes pressés, la charge rapide 45 W ajoute un argument de poids. Mieux encore : la fonction charge inversée 6 W permet de dépanner un autre appareil au besoin.

Côté logiciel, le realme C71 fonctionne avec realme UI 6.0 basé sur le tout récent Android 16. Il assure aussi une large compatibilité avec la 4G, le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.2.

Photo et disponibilité en France

Le segment photo fait plaisir : l’appareil principal de 50 MP boosté à l’IA surpasse nombre de concurrents directs. Le capteur selfie de 5 MP complète l’ensemble pour vos appels ou stories. Enfin, côté style, le realme C71 sera disponible en deux couleurs élégantes : White Swan et Forest Owl. Pour 179,99 €, la version 6 Go RAM/256 Go arrive début août chez tous les grands distributeurs (Carrefour, Auchan, Leclerc, Fnac-Darty et Boulanger).

Ce modèle relèvera-t-il le défi sur le marché français ? Dites-nous ce que vous pensez des nouveautés du realme C71 ! N’hésitez pas à partager vos avis ou à relayer cet article autour de vous.