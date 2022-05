Avatar : La voie de l’eau, une première bande-annonce dévoilée

Les fans d’Avatar peuvent se réjouir, le deuxième opus profite enfin d’une bande-annonce. Nommé Avatar : La voie de l’eau, le film offre une nouvelle fois un spectacle à la hauteur avec images époustouflantes de cet univers signé James Cameron.

Première bande-annonce pour Avatar : La voie de l’eau

Le lundi 9 mai 2022, une première bande-annonce d’Avatar : La voie de l’eau a été publiée par 20th Century Studios. Dans ce second opus, nous retrouvons le clan Sully, notamment composé de Kake et Neytiri, mais aussi de leurs enfants. Nous remarquons cependant qu’un être humain fait partie des Na’Vi.

Il semble ainsi que le couple s’occupe de ce dernier, devant d’ailleurs porter un masque afin de survivre sur la planète. Des questions se posent donc concernant la réaction de la Terre face au repoussement des humains par les Na’vi dans le premier épisode afin qu’ils ne volent pas l’unobtanium, une ressource très précieuse présente sur la planète Pandora.

Outre cette première intrigue, les plans de la bande-annonce montrent les récifs côtiers Metkayina de Pandora, avec notamment la faune et la flore de ce nouvel environnement. Nous découvrons aussi des Na’vi vêtus d’un équipement de combat humain (tenue militaire) et portant des armes à feu. Il est ainsi possible de supputer que les humains ont intensifié leur utilisation des avatars en tant qu’armes de guerre.

L’intrigue n’est cependant pas posée concernant le film Avatar : La voie de l’eau. Nous retrouvons cependant l’ensemble des éléments faisant penser que les Na’vi devront une nouvelle fois protéger leur planète contre des envahisseurs souhaitant s’emparer de leurs ressources. Pour rappel, ce titre est attendu en salle pour le 16 décembre 2022. Pour faire patienter, Avatar premier du nom reviendra à l’affiche le 23 septembre.

