Bang & Olufsen : Une édition splendide Northern Sky Turquoise

Apportant une nouvelle touche de couleur à leurs modèles phares, Bang & Olufsen dévoile une édition limitée Northern Sky Turquoise pour l’enceinte Beosound 2 et les écouteurs Beoplay EX.

Une édition limitée aux couleurs du ciel d’hiver

La marque présente une édition spéciale, alliant technologie de pointe et savoir-faire artisanal, avec des nuances bleues évoquant la nuit d’hiver. De même, le dégradé de bleu de la Beosound 2 rappelle les aurores boréales, passant du froid au plus profond.

Quant aux écouteurs Beoplay EX, ils associent un son haute-fidélité, une excellente suppression du bruit et une couleur aussi précise que leurs performances sonores. Le bleu profond de ces écouteurs évoque l’immensité du ciel étoilé et promet une expérience d’écoute supérieure.

Un processus de fabrication délicat

Selon Christian Bauers, Directeur de l’Atelier de Bang & Olufsen, chaque enceinte Beosound 2 est anodisée à la main. Une méthode délicate : plongée progressive dans un bain de couleur turquoise pour obtenir le dégradé. Cette production en série limitée comprendra seulement 100 paires d’écouteurs Beoplay EX et 48 enceintes domestiques Beosound 2.

Bang & Olufsen : Un siècle d’innovations en matière de son

Fondée en 1925 au Danemark, Bang & Olufsen a constamment repoussé les limites de la technologie audiovisuelle, a forgé au fil du temps une réputation de grande qualité sonore, de design inégalé et d’innovation constante. Présente dans plus de 70 pays, la marque produit toujours des articles novateurs grâce à son engagement profond envers l’excellence.

N’attendez plus pour découvrir ces modèles uniques en leur genre. Faites partie des chanceux qui pourront écouter leur musique avec style. N’hésitez pas à partager cette info avec ceux qui apprécient le meilleur de la technologie sonore !