Bâtiments autonomes Europe : un partenariat innovant pour un avenir durable

PassiveLogic et Aroundtown déploient des bâtiments autonomes en Europe pour plus d’efficacité.

Le secteur immobilier en Europe connaît actuellement une transformation majeure. Ainsi, PassiveLogic et Aroundtown se sont associés pour accélérer l’essor des bâtiments autonomes en Europe. Grâce à cette collaboration, ce partenariat vise à rendre les immeubles plus intelligents, durables et performants, au bénéfice des propriétaires et des locataires.

Les enjeux des bâtiments autonomes pour l’immobilier européen

Le marché européen doit répondre à des défis importants. Les bâtiments autonomes Europe contribuent à la réduction des coûts et des émissions. Ils améliorent aussi le confort des occupants. Grâce aux nouvelles technologies, la gestion devient proactive. Les gestionnaires bénéficient d’une visibilité en temps réel sur tous les systèmes du bâtiment.

Un partenariat innovant pour des bâtiments durables et efficaces

Aroundtown, acteur clé de l’immobilier européen, modernise son portefeuille. Avec PassiveLogic, il intègre l’autonomie et l’intelligence artificielle dans ses actifs. Cette démarche prépare ses bâtiments aux nouvelles normes environnementales en vigueur dès 2026. Elle vise également à optimiser la performance énergétique et la durabilité.

Technologies d’IA et jumeaux numériques : une révolution en marche

La solution de jumeau numérique de PassiveLogic propulse les bâtiments traditionnels dans une nouvelle ère. Grâce à l’IA générative, les immeubles anticipent, analysent et ajustent eux-mêmes leurs consommations. Cette technologie garantit :

  • Un suivi continu des performances,
  • Des économies d’énergie significatives,
  • Une réduction des émissions de carbone,
  • Un confort accru pour les usagers.

Les propriétaires peuvent ainsi facilement se conformer aux réglementations européennes et participer à une stratégie bas carbone.

En conclusion, l’adoption des bâtiments autonomes Europe par PassiveLogic et Aroundtown marque un tournant. Ensemble, ils prouvent que technologie et transition écologique vont de pair. Les solutions innovantes déployées préfigurent l’avenir de l’immobilier : plus intelligent, plus économe, et respectueux de l’environnement.

