Millad ClearX 9000 offre une avancée exceptionnelle pour le polypropylène

Le fabricant mondial Milliken & Company présente une nouvelle technologie révolutionnaire : Millad ClearX 9000. Ce nouvel additif transforme le polypropylène (PP) en matière ultra-claire, avec moins d’additifs. Cette innovation va séduire à la fois l’industrie de l’emballage, les producteurs de résines et les fabricants à la recherche de clarté et d’efficacité.

Une clarté inégalée pour le polypropylène avec Millad ClearX 9000

Le Millad ClearX 9000 est conçu pour offrir une transparence exceptionnelle au PP. Grâce à une formule innovante, il faut moins d’additifs pour obtenir une clarté remarquable. Ainsi, la matière plastique devient visuellement plus attrayante, tout en restant conforme aux normes industrielles. Cette faible charge d’additifs est un atout pour les fabricants qui cherchent à optimiser leurs coûts et leurs procédés.

Des avantages opérationnels majeurs pour les transformateurs et producteurs

Ce nouvel additif présente de nombreux bénéfices pour les transformateurs et les producteurs de résines. Parmi eux :

Réduction des quantités d’additifs nécessaires pour un résultat optimal

nécessaires pour un résultat optimal Diminution des déchets pendant la fabrication grâce à moins d’arrêts machine

pendant la fabrication grâce à moins d’arrêts machine Mise en œuvre facilitée, même avec des contenus recyclés ou vierges

Optimisation des formulations PP pour différentes applications

Pour les industriels, cela signifie des recettes plus souples, une meilleure productivité et moins de matière perdue.

Applications alimentaires et médicales : sécurité et performance assurées

Millad ClearX 9000 a reçu une large approbation de la FDA pour les usages en contact alimentaire. Il limite la migration d’additifs et l’extraction de substances, ce qui est crucial pour le stockage alimentaire et médical. Cette amélioration garantit la sécurité des produits finis. Ainsi, aussi bien les emballages alimentaires que les dispositifs médicaux bénéficient d’une matière sûre, claire et fiable.

Millad ClearX 9000 marque ainsi un tournant pour le monde du polypropylène. En effet, plus qu’une simple innovation esthétique, il offre des gains réels en efficacité, flexibilité et sécurité. Grâce à cette solution, Milliken répond aux attentes croissantes d’un marché en quête de transparence et de performance. Enfin, pour la transformation des plastiques, c’est une avancée majeure vers la durabilité et la qualité.

