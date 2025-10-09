Honda Miimo 1500i et 2200i : la tonte sans fil repensée

Le 7 octobre 2025, Le Café du Geek a eu le privilège d’être invité par Honda Europe dans ses locaux de Francfort pour assister à la présentation de sa nouvelle génération de tondeuses robotisées Miimo. L’occasion pour le constructeur japonais de dévoiler non seulement deux nouveaux modèles prometteurs — les Miimo 1500i et Miimo 2200i. Mais aussi de présenter sa stratégie à long terme sur un marché en pleine mutation. Un tournant technologique majeur pour une marque qui, depuis plus de dix ans, perfectionne l’art de la tonte automatisée.

Une nouvelle ère sans fil

Avec ces deux modèles, Honda franchit un cap déterminant : la suppression totale du câble périmétrique. C’est une révolution que les utilisateurs attendaient depuis longtemps. Fini les longues heures d’installation et les ajustements fastidieux — la série Miimo “i” repose sur un système de cartographie virtuelle intelligente. Via une application dédiée, il est désormais possible de définir, ajuster et personnaliser les zones de tonte depuis son smartphone. Cela offre une flexibilité inédite pour s’adapter à l’évolution du jardin au fil des saisons.

La technologie employée repose sur un système RTK sans antenne. Elle combine une puce GNSS haute précision et une connectivité cloud 4G. Résultat : un positionnement d’une grande justesse, une communication stable et une tonte régulière, sans déviation. Le tout sans avoir à enterrer le moindre câble dans son jardin. Une approche résolument moderne, pensée pour le confort et la simplicité.

Confort, design et intelligence connectée

Dès les premiers instants de la présentation, Honda a insisté sur l’objectif principal de ces nouveaux modèles : rendre la tonte aussi intuitive que plaisante. Les Miimo 1500i et Miimo 2200i affichent un design totalement repensé, aux lignes fluides et à la finition haut de gamme. On y retrouve ce soin du détail propre à la marque, entre élégance discrète et robustesse assumée.

L’interface utilisateur a elle aussi été revue. L’application mobile — tout comme l’écran embarqué — adopte désormais un design épuré, clair et intuitif, où chaque fonction est accessible en quelques secondes. Honda promet une expérience fluide et cohérente, aussi bien pour les modèles sans fil que pour les Miimo filaires récents. Ceux-ci bénéficieront également de cette mise à jour logicielle.

Une expérience de tonte optimisée

Sous cette coque raffinée, la technologie ne manque pas. Les Miimo 1500i et 2200i embarquent de nouvelles fonctions pensées pour une tonte plus efficace, plus sûre et plus agréable :

Tonte parallèle et motifs variés : plusieurs modes sont proposés, dont un motif en damier, pour une couverture plus homogène et un rendu impeccable.

: plusieurs modes sont proposés, dont un motif en damier, pour une couverture plus homogène et un rendu impeccable. Navigation précise : les robots suivent les limites virtuelles avec rigueur et regagnent leur station sans dévier de leur itinéraire.

: les robots suivent les limites virtuelles avec rigueur et regagnent leur station sans dévier de leur itinéraire. Détection avancée des obstacles : les Miimo disposent de capteurs de chocs à 360° , et le modèle 2200i ajoute des capteurs à ultrasons sans contact pour anticiper tout obstacle.

: les Miimo disposent de , et le modèle 2200i ajoute des capteurs à ultrasons sans contact pour anticiper tout obstacle. Protection renforcée : certifiés IPX5, ils résistent mieux à la poussière et à l’humidité, garantissant une durabilité accrue.

: certifiés IPX5, ils résistent mieux à la poussière et à l’humidité, garantissant une durabilité accrue. Roues avant redessinées : elles améliorent la stabilité et limitent l’usure du gazon sur terrain irrégulier.

Des détails techniques qui traduisent une volonté claire : proposer une tondeuse réellement autonome. Elle doit être capable de s’adapter à toutes les situations sans intervention humaine.

Deux modèles pour deux types de jardins

Les deux modèles se distinguent avant tout par leur capacité de tonte :

La Miimo 1500i est idéale pour des surfaces jusqu’à 1500 m²,

Tandis que la Miimo 2200i peut entretenir des pelouses atteignant 2200 m².

Toutes deux partagent la même base technique : largeur de coupe de 18 cm, hauteur réglable entre 20 et 50 mm, batterie Li-ion 21,6V et lames à trois couteaux.

Le contrôle vocal via Alexa complète un ensemble déjà complet, facilitant le pilotage à distance. C’est la preuve que Honda ne se contente pas d’une simple mise à jour technologique. La marque pense plutôt la tonte comme une expérience connectée globale.

Production française et vision durable

Lors de notre visite à Francfort, les responsables de Honda Europe ont tenu à rappeler un point important : toutes les Miimo sont fabriquées en France, dans l’usine Honda France Manufacturing d’Orléans, qui fête cette année ses 40 ans. Un ancrage local qui témoigne du savoir-faire européen du groupe et de sa volonté de produire au plus près du marché.

Depuis le lancement du premier Miimo en 2012, Honda s’est imposée comme un acteur de référence dans l’univers des tondeuses robotisées. Avec cette nouvelle génération, la marque inscrit son innovation dans une démarche durable : efficacité énergétique, fiabilité et respect de l’environnement. Une orientation parfaitement alignée avec la vision mondiale de Honda, qui vise la neutralité carbone d’ici 2050.

Une stratégie ambitieuse sur le marché européen

Au-delà du produit, Honda a profité de cette présentation pour détailler sa stratégie européenne. L’entreprise considère désormais le segment des tondeuses robotisées comme un pilier de croissance stratégique. Cela est porté par la montée en puissance des usages connectés et du télétravail, qui ont redéfini notre rapport à l’espace extérieur.

« Miimo incarne notre vision d’un quotidien simplifié, où la technologie s’efface derrière le confort et le plaisir d’usage », a expliqué Shin Yasui, directeur général des produits d’équipement chez Honda Motor Europe.

Le constructeur a également confirmé que la gamme continuera de s’élargir. Dès 2027, Honda prévoit le lancement d’un modèle AWD (à transmission intégrale), capable d’évoluer sur des pentes importantes tout en préservant le gazon. Une promesse séduisante pour les propriétaires de terrains complexes, souvent laissés pour compte par les robots tondeuses traditionnels.

En conclusion

Avec les Miimo 1500i et 2200i, Honda ne se contente pas d’ajouter deux références à son catalogue. Elle redéfinit la tonte automatisée en alliant précision, connectivité et durabilité.

Cette nouvelle génération marque le retour en force de la marque sur le segment premium, avec une vision claire : faire de la tonte un geste simple, intelligent et sans contrainte.

Disponible dès le printemps 2026 en Europe, la série Miimo “i” promet de simplifier le quotidien des jardiniers modernes tout en renforçant le savoir-faire industriel français. Et si cette présentation à Francfort nous a prouvé une chose, c’est bien que Honda entend transformer le robot de tonte en un véritable compagnon de jardin.