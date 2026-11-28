Black Friday – MonacoKeys, la boutique de claviers custom de haute qualité baisse ses prix pendant sa Black Week

MonacoKeys lance sa Black Week jusqu’au 30 novembre. Cette boutique allemande de claviers custom, je l’ai découverte à la gamescom cette année.

MonacoKeys, la boutique allemande des claviers custom

Je suis passé à leur stand pendant la gamescom. Un stand relativement grand, où l’on se retrouvait immergé au milieu de dizaines de claviers. Boîtiers en aluminium, frappe soignée, finitions premium : MonacoKeys vise le haut de gamme. On y trouve notamment Qwertykeys, KBDFans ou IQUNIX.

Sa vraie force, c’est la personnalisation : boîtier, plaque, switchs, keycaps, presque tout se choisit. Petit bémol, la boutique propose surtout du QWERTY, en ANSI ou en ISO-DE (le QWERTZ allemand). Pas d’AZERTY prêt à l’emploi, donc.

Qwertykeys QK100 MK2 et QK80 MK2 en promotion

Le Qwertykeys QK100 MK2 passe à 209 euros au lieu de 229 euros. Ce 98 % en aluminium embarque deux écrans et une barre tactile pour le volume. Il passe du filaire au sans-fil, avec une batterie de 8 000 mAh.

Le Qwertykeys QK80 MK2 gris, avec son écran TFT en haut à droite.

Le Qwertykeys QK80 MK2 descend à 239 euros au lieu de 265 euros. Ce TKL 80 % en aluminium CNC adopte un montage leaf spring conçu avec Owlab, un écran TFT et la même batterie. Attention, ces deux remises ne concernent que la disposition ISO-DE, et seulement le coloris Black Knight pour le QK100 MK2.

Switchs, Cat60 et QK60 HE : les nouveautés

Les switchs F-ROW Hollow Tips arrivent en stock. Ce tactile bien marqué a une tige creuse qui donne un son plein en fin de course. Le KBDFans Cat60 ouvre aussi son group buy, à partir de 161 euros. Ce kit 60 % aux chats amovibles se configure de A à Z, mais sans switchs ni stabilisateurs.

Le Qwertykeys QK60 HE, un 60 % à switchs magnétiques en précommande.

Enfin, le Qwertykeys QK60 HE passe en précommande à partir de 159 euros. Ce 60 % à effet Hall en aluminium annonce un Rapid Trigger à 0,001 mm et 8 000 Hz. Il vise le même public que le Corsair Clipper Pro Mini 60 que j’ai testé cet été, en plus haut de gamme.

Prix et disponibilité

La Black Week court jusqu’au 30 novembre, sans code et dans la limite des stocks. Comptez jusqu’à -16 % sur les claviers, -10 % sur les switchs en stock et jusqu’à -33 % sur une sélection d’accessoires. La précommande du QK60 HE se termine le 29 novembre, le group buy du Cat60 le 17 décembre. MonacoKeys livre en France depuis l’Allemagne. C’est une boutique connue pour être extrêmement fiable. Cette Black Week peut être l’occasion de vous procurer un clavier tout bonnement excellent.