WhatsApp augmente la limite de ses groupes : jusqu’à 1 500 membres dans une seule conversation

Vous trouvez que les groupes WhatsApp sont déjà suffisamment animés avec quelques dizaines de participants ? Pourtant, la messagerie de Meta pense que ce n’est peut-être pas encore assez. En effet, l’application commence à déployer une nouvelle limite qui permet de réunir jusqu’à 1 500 personnes dans une seule conversation de groupe. Un changement qui pourrait faciliter les échanges dans les établissements scolaires, les associations et les grandes communautés.

WhatsApp permet désormais d’accueillir jusqu’à 1 500 participants

WhatsApp augmente la capacité maximale de ses discussions de groupe. Jusqu’ici, une conversation pouvait réunir 1 024 participants. Désormais, la plateforme relève ce plafond à 1 500 membres. Cette évolution a été repérée par WABetaInfo, qui suit régulièrement les nouveautés de l’application. Elle concerne les versions Android et iOS de WhatsApp.

Concrètement, les administrateurs pourront accueillir davantage de personnes dans un même espace de discussion. Ils n’auront donc plus forcément besoin de créer plusieurs groupes pour communiquer avec une communauté importante.

Cette nouveauté pourrait notamment intéresser les écoles, les associations et les communautés locales. En effet, ces structures utilisent souvent les groupes WhatsApp pour transmettre des informations et faciliter les échanges entre leurs membres.

Un déploiement progressif sur Android et iOS

Attention, cette augmentation ne sera pas accessible à tout le monde immédiatement. WhatsApp procède à un déploiement progressif de cette fonctionnalité. Certains utilisateurs devront donc patienter avant de pouvoir profiter de cette nouvelle capacité. La disponibilité est prévue sur Android comme sur iOS.

Néanmoins, une autre question reste en suspens : les groupes réunissant jusqu’à 1 500 personnes pourront-ils profiter immédiatement des salons audios de WhatsApp ? Cette fonctionnalité permet aux membres d’échanger vocalement, dans un fonctionnement qui rappelle certains usages de Discord. Toutefois, les informations disponibles ne permettent pas encore de confirmer sa compatibilité avec les groupes de cette taille.

WhatsApp améliore aussi la gestion des grandes conversations

Cette augmentation arrive alors que WhatsApp a récemment introduit d’autres nouveautés destinées aux discussions de groupe. Les utilisateurs peuvent notamment conserver des messages épinglés plus longtemps. L’application propose également des filtres pour retrouver plus facilement les conversations contenant des mentions ou des réponses.

Par ailleurs, les anciens membres peuvent désormais partager leur historique de messages avec les nouveaux participants ajoutés par un administrateur. Les personnes qui rejoignent un groupe peuvent ainsi retrouver une partie du contexte des échanges précédents. Avec ces différentes améliorations, WhatsApp cherche à rendre ses groupes plus pratiques, même lorsqu’ils accueillent un grand nombre de personnes.

Si vous utilisez régulièrement cette messagerie, restez également vigilant face aux applications qui imitent ses services.