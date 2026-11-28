Acer prolonge l’esprit du Black Friday jusqu’aux soldes. Pour l’achat d’un PC portable de la gamme Swift, la marque rembourse intégralement un écran Acer acheté en même temps. L’offre vaut pour les achats réalisés du 1er novembre 2026 au 31 janvier 2027. Trois écrans sont concernés, dont un modèle portable de 16 pouces.

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Trois écrans au choix, remboursés à 100 %

Acer propose trois moniteurs. L’Aspire SA242YH1bi, un 24 pouces, vise le bureau. Le Nitro KG270W5, un 27 pouces, s’adresse aux joueurs. Le PM161QB1, enfin, est un écran portable de 16 pouces. Le communiqué les annonce à 69 € pour le premier et 129 € pour les deux autres, en prix conseillés. Acer rembourse 100 % du prix payé, tel qu’il figure sur le ticket de caisse.

L’Acer Swift 16 AI, éligible à l’offre, lors de notre test. Crédit Le Café du Geek.

Une condition prime sur les autres : le PC et l’écran doivent figurer sur le même ticket de caisse. Il faut ensuite déposer sa demande avant le 14 février 2027. Le dossier réunit la facture, les numéros de série et les codes-barres découpés sur les deux emballages. Acer limite l’offre à un écran par ticket et à une participation par foyer. Le virement arrive en quatre à six semaines selon les modalités.

Quels PC donnent droit à l’offre ?

Seuls les PC portables Swift sont éligibles, avec 55 références au total. On y trouve des Swift Go 14 et 16, des Swift 14 AI, des Swift Air 14 ou encore des Swift X. Le Swift 16 AI figure aussi dans la liste. Dans mon test du Swift 16 AI, je lui avais mis 7,5/10 pour son grand écran OLED, son clavier avec pavé numérique et sa connectique complète. L’écran portable de 16 pouces forme un duo logique avec lui pour travailler en double écran.

L’offre vaut à la Fnac, chez Darty, Boulanger, Cdiscount, LDLC, Leclerc, Carrefour, Electro Dépôt et Rue du Commerce, ainsi que sur la boutique en ligne d’Acer. Les achats sur les places de marché sont exclus. Vérifiez bien la référence exacte de votre PC dans la liste avant de commander.

Ce qu’il faut retenir

Pour qui hésitait entre un Swift et un écran d’appoint, l’offre fait gagner jusqu’à 129 € selon le modèle choisi. Elle se cumule avec les promotions en cours chez les revendeurs. Reste à voir si les enseignes proposeront des packs PC et écran pour simplifier l’achat.

Écran Type Prix conseillé annoncé Acer Aspire SA242YH1bi 24 pouces, bureautique 69 € Acer Nitro KG270W5 27 pouces, gaming 129 € Acer PM161QB1 16 pouces, écran portable 129 €