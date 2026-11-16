Black Friday 2026 : UGREEN casse les prix de ses NAS et de sa recharge nomade

Le Black Friday 2026 approche, et avec lui la saison des cadeaux utiles. UGREEN baisse les prix d’une partie de son catalogue du 19 au 30 novembre, avec des remises qui atteignent 40 %, selon la marque. Les offres concernent la recharge nomade, quelques accessoires connectés et surtout plusieurs serveurs de stockage NASync.

Elles sont proposées sur Amazon et sur la boutique officielle UGREEN, selon les références et dans la limite des stocks. Voici le détail, avec ce qu’il faut savoir avant de sortir la carte bancaire.

La recharge fait le plein de remises

Les plus fortes baisses touchent les petits accessoires du quotidien. Ce sont aussi les idées cadeaux les plus faciles à glisser sous le sapin.

Chargeur UGREEN Nexode 65W (3 ports) : 19,79 € au lieu de 30,99 € (-36 %)

: 19,79 € au lieu de 30,99 € (-36 %) Batterie externe UGREEN Nexode 145W (25 000 mAh) : 49,99 € au lieu de 82,17 € (-39 %)

: 49,99 € au lieu de 82,17 € (-39 %) Chargeur Nexode Pro 100W avec écran intelligent : 39,99 € (-33 %)

: 39,99 € (-33 %) Batterie externe magnétique Zapix 10 000 mAh : 24,69 € (-18 %)

La batterie Nexode 25 000 mAh est la plus intéressante du lot pour qui travaille en déplacement. Selon UGREEN, elle peut voyager en cabine d’avion. Elle compte trois ports, dont un USB-C de 140 W capable de recharger un ordinateur portable, et un écran qui indique l’autonomie restante. Comptez tout de même un peu plus de 500 g dans le sac.

Le Nexode Pro 100W se distingue par son petit écran tactile. Il affiche en temps réel la puissance, la tension, le protocole de charge ou la température, pour chacun de ses quatre ports (trois USB-C, un USB-A). Un gadget, certes, mais pratique pour comprendre pourquoi un ordinateur charge lentement.

Traceurs et webcam pour les petits budgets

Deux accessoires connectés passent aussi sous la barre des 30 euros. Ils font partie des remises les plus élevées de l’opération.

Traceur UGREEN FineTrack Duo (lot de 4) : 28,49 € au lieu de 45,99 € (-38 %)

: 28,49 € au lieu de 45,99 € (-38 %) Webcam UGREEN FineCam Lite Full HD : 17,99 € au lieu de 29,99 € (-40 %)

Le FineTrack Duo fonctionne avec le réseau Localiser d’Apple ou avec Google Find Hub, sans abonnement. Il faut cependant choisir l’un des deux, car il ne se connecte qu’à une seule plateforme à la fois. Bonne nouvelle, il se recharge en USB-C, avec jusqu’à un an d’autonomie annoncé par la marque. À un peu plus de 7 € pièce, le lot de quatre couvre clés, sac, valise et vélo.

Les NAS NASync, vraies affaires de l’opération

En pourcentage, les remises sur le stockage sont plus modestes. En euros, ce sont pourtant les économies les plus importantes, jusqu’à 450 € sur le plus gros modèle. La gamme NASync permet de centraliser photos, vidéos et sauvegardes à la maison, sans dépendre d’un cloud payant.

NASync DH2300 : 179,99 € au lieu de 246,99 € (-27 %)

: 179,99 € au lieu de 246,99 € (-27 %) NASync DXP2800 : 329,99 € (-25 %)

: 329,99 € (-25 %) NASync DXP4800 GT : 499,99 € au lieu de 659,99 € (-24 %)

: 499,99 € au lieu de 659,99 € (-24 %) NASync DXP4800 Pro : 599,99 € au lieu de 799,99 € (-25 %)

: 599,99 € au lieu de 799,99 € (-25 %) NASync DXP8800 Plus (8 baies) : 1 049,99 € (-30 %)

Le DH2300 est la porte d’entrée de la gamme. Ce modèle deux baies à processeur Rockchip vise la sauvegarde familiale et la lecture multimédia, avec une sortie HDMI 4K. Il se contente toutefois d’un port réseau à 1 Gb/s et de 4 Go de mémoire.

Les modèles DXP visent un public plus exigeant. Le DXP4800 GT embarque un processeur AMD Ryzen Embedded et deux ports 10 GbE, selon UGREEN. Le DXP4800 Pro passe à un Intel Core i3 avec un port 10 GbE et un port 2,5 GbE. Le DXP8800 Plus, enfin, aligne huit baies, un Intel Core i5 et deux ports 10 GbE pour les très gros volumes.

Les points à vérifier avant d’acheter

Ces prix restent ceux annoncés par la marque avant le lancement. Ils peuvent varier selon le vendeur et disparaître avant le 30 novembre si les stocks s’épuisent. Les prix « barrés » d’Amazon évoluent aussi souvent : un rapide coup d’œil à l’historique des prix évite les mauvaises surprises.

Côté NAS, gardez en tête que les prix s’entendent sans disques durs. Il faudra ajouter le budget du stockage, parfois aussi élevé que celui du boîtier. Le DXP2800, lui, est le plus ancien modèle de la sélection. Sa version plus récente, le DXP2800 GT, a été testée sur Le Café du Geek.

Pour un cadeau simple et utile, la batterie Nexode et le lot de traceurs offrent le meilleur rapport prix-service de cette sélection. Les NAS, eux, sont à réserver à ceux qui ont déjà une idée précise de leurs besoins. Les offres sont à retrouver sur la boutique UGREEN d’Amazon et sur le site officiel UGREEN, du 19 au 30 novembre 2026.