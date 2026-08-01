Test du UGREEN NASync DXP2800 GT : Peut-il remplacer votre cloud ?

Entre les photos, les vidéos, les sauvegardes de PC et les documents administratifs, l’espace de stockage finit toujours par manquer. La solution la plus simple consiste souvent à payer un abonnement Google One, iCloud ou OneDrive. Pourtant, une autre approche existe : héberger soi-même ses données grâce à un NAS. J’ai justement utilisé pendant deux semaines le UGREEN NASync DXP2800 GT accompagné de deux disques durs Western Digital de 2 To afin de vérifier s’il pouvait réellement remplacer un cloud payant au quotidien.

La promesse est séduisante : une installation accessible, un système d’exploitation moderne et suffisamment d’applications pour centraliser tous ses fichiers sans compétences techniques particulières. Après plusieurs jours d’utilisation à la maison, je peux déjà dire que ce NAS m’a réservé quelques bonnes surprises.

Notre avis en bref

Le UGREEN NASync DXP2800 GT réussit là où beaucoup de NAS échouent : rendre le stockage personnel accessible sans sacrifier les fonctionnalités. Son installation est particulièrement simple, son OS est agréable à utiliser et les applications intégrées couvrent la majorité des besoins d’un particulier comme d’une petite entreprise.

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Processeur puissant & mémoire extensible - Alimenté par le processeur AMD Ryzen Embedded R2514 avec 4 cœurs et 8 threads, atteignant une fréquence maximale de 3,7 GHz pour d'excellentes...

J’ai particulièrement apprécié la qualité de fabrication ainsi que la possibilité de reprendre le contrôle de mes données. Après quelques jours, je n’avais plus besoin de passer par Google Drive ou iCloud pour partager mes fichiers entre mes différents appareils. En revanche, le coût actuel des disques durs limite forcément l’intérêt économique d’un NAS si vous souhaitez disposer d’une très grande capacité de stockage. J’aurais également aimé trouver un second port Ethernet afin de profiter d’une redondance réseau. Malgré ces quelques réserves, le DXP2800 GT constitue une excellente surprise.

Contexte du test

J’ai installé le NAS dans un environnement domestique comprenant plusieurs ordinateurs Windows, smartphones Android et différents appareils connectés. Les deux disques Western Digital de 2 To ont été configurés en RAID 1 (disques en miroir) afin de sécuriser les données tout en servant de stockage central.

L’objectif était simple : remplacer progressivement mes différents espaces cloud utilisés au quotidien. J’y ai transféré mes photos, plusieurs centaines de gigaoctets de documents, des sauvegardes système ainsi que quelques vidéos. L’installation m’a demandé moins d’une demi-heure. Les disques se mettent en place sans difficulté et l’assistant de configuration guide efficacement les premières étapes. Même sans expérience avec un NAS, il est difficile de se tromper. Très rapidement, le serveur était opérationnel et accessible depuis tous mes appareils.

Un NAS UGREEN qui inspire confiance dès le déballage

Le premier contact est très positif. Le châssis donne immédiatement une impression de robustesse. Contrairement à certains modèles entièrement en plastique, celui-ci inspire confiance dès la prise en main. Les tiroirs destinés aux disques sont solides et leur installation ne demande aucun outil particulier. Là encore, UGREEN cherche clairement à simplifier la vie de l’utilisateur.

Le format reste suffisamment compact pour trouver facilement sa place sur un bureau ou dans un meuble TV sans attirer l’attention. Durant mes deux semaines de test, le niveau sonore est resté très discret. Même lors des phases de copie de fichiers importantes, le ventilateur reste relativement silencieux. J’apprécie également la qualité générale de l’assemblage. Aucun jeu dans les panneaux, aucune vibration parasite : l’ensemble respire le sérieux. Les disques durs s’installent très simplement, pas besoin de visserie, tout est bien assemblé et sécurisé. Le NAS est compatible avec tous les systèmes d’exploitation, Windows, MacOs, Android, iOS.

En revanche, j’aurais aimé disposer d’un second port RJ45. Sur un produit positionné à ce tarif, cette absence surprend un peu. Pour une utilisation familiale, cela ne pose pas réellement problème, mais les utilisateurs plus avancés auraient certainement apprécié cette possibilité supplémentaire.

Les performances du UGREEN NASync DXP2800 GT au quotidien

Un NAS ne se résume pas à sa fiche technique. Ce qui compte réellement, c’est son comportement une fois installé et utilisé chaque jour. Sur ce point, le DXP2800 GT m’a convaincu. Les transferts de fichiers sont rapides et surtout constants. J’ai copié plusieurs centaines de giga-octets de photos et de vidéos sans rencontrer de ralentissement particulier. Même lorsque plusieurs appareils accèdent simultanément aux données, le système reste fluide.

L’interface UGOS Pro participe largement à cette bonne impression. Contrairement à certains systèmes d’exploitation de NAS qui peuvent sembler intimidants, celui développé par UGREEN privilégie une approche plus moderne. Les menus sont clairs, les paramètres bien organisés et l’on retrouve rapidement ses habitudes.

J’ai notamment apprécié l’interface d’applications intégrée. Elle permet d’ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités sans devoir manipuler des lignes de commande. Sauvegarde automatique des smartphones, synchronisation des dossiers, serveur multimédia ou encore gestion des utilisateurs : tout est accessible en quelques clics. L’application pour lire des BD’s est plutôt sympa. Le NAS peut aussi servir de centre multimédia grâce à sa sortie 4K 60 Hz. A noter la présence de deux ports M2 qui permettent d’augmenter considérablement la vitesse du cache.

Au fil des jours, j’ai commencé à utiliser le NAS comme véritable centre de stockage. Les photos de mon smartphone étaient automatiquement sauvegardées, mes documents de travail étaient accessibles depuis plusieurs ordinateurs. C’est précisément à ce moment-là que l’intérêt d’un NAS devient évident. On ne réfléchit plus à l’endroit où se trouve un document : tout est centralisé.

Autre point appréciable, les sauvegardes fonctionnent de manière transparente. Une fois configurées, elles s’exécutent en arrière-plan sans intervention. C’est typiquement le genre de fonctionnalité que l’on oublie… jusqu’au jour où un disque dur d’ordinateur tombe en panne. Je n’ai constaté aucun plantage durant mes deux semaines de test. Le NAS est resté disponible en permanence, y compris après plusieurs redémarrages et mises à jour du système.

Peut-il vraiment remplacer Google Drive ou iCloud ?

C’était la question que je me posais avant de commencer ce test, et c’est finalement l’aspect qui m’a le plus surpris.

Depuis plusieurs années, nous sommes nombreux à payer un abonnement mensuel pour stocker nos photos, nos vidéos ou nos documents. C’est pratique, mais cela signifie aussi que nos données sont hébergées sur les serveurs d’un tiers et que le coût finit par s’accumuler au fil des années.

Avec le NASync DXP2800 GT, j’ai progressivement déplacé la majorité de mes fichiers personnels. Très rapidement, je n’avais quasiment plus besoin d’ouvrir Google Drive pour récupérer un document ou d’utiliser un autre service cloud. C’est probablement le plus gros avantage de cette solution : reprendre le contrôle de ses données. Bien entendu, cela demande un investissement initial plus important. Le NAS est vendu sans stockage et les disques durs représentent aujourd’hui une part importante du budget. Avec la hausse des prix des HDD ces derniers mois, obtenir une grande capacité devient rapidement coûteux.

Il faut donc raisonner sur le long terme. Une fois le matériel acheté, il n’y a plus d’abonnement mensuel à régler. Pour un utilisateur qui paie déjà plusieurs services cloud, l’investissement peut devenir rentable après quelques années. Je pense également aux familles qui souhaitent centraliser les photos de plusieurs smartphones ou aux créateurs de contenu qui manipulent régulièrement des fichiers volumineux. Dans ces situations, disposer de son propre espace de stockage devient rapidement très confortable. Le DXP2800 GT ne remplacera peut-être pas toutes les solutions professionnelles, notamment en raison de son unique port réseau, mais il répond parfaitement aux besoins d’un particulier exigeant ou d’une petite structure qui souhaite conserver la maîtrise de ses données.

Faut-il acheter le UGREEN NASync DXP2800 GT ?

Après deux semaines d’utilisation, je comprends pourquoi UGREEN s’est rapidement imposé sur le marché des NAS. Le constructeur ne cherche pas uniquement à concurrencer les acteurs historiques sur les performances, mais également sur la simplicité d’utilisation.

C’est probablement ce qui m’a le plus marqué pendant ce test. Habituellement, installer un NAS demande un minimum de connaissances en réseau, en gestion des volumes ou en configuration des sauvegardes. Ici, la majorité des opérations est guidée et suffisamment intuitive pour qu’un utilisateur débutant puisse s’en sortir sans difficulté.

J’ai également apprécié la richesse d’UGOS Pro. L’interface ne donne jamais l’impression d’être incomplète. Au contraire, on découvre progressivement de nouvelles possibilités à mesure que l’on utilise le NAS. Le DXP2800 GT peut servir de serveur de fichiers, de sauvegarde automatique pour les ordinateurs de la maison, d’espace partagé entre plusieurs utilisateurs ou encore de bibliothèque multimédia. Toutes ces fonctions sont disponibles sans devoir installer des solutions complexes.

Tout n’est cependant pas parfait. Le premier frein reste le coût du stockage. Le NAS est proposé à 459,99 € sans disque dur. Si l’on ajoute deux HDD de bonne qualité afin de sécuriser les données, la facture augmente rapidement. Ce n’est pas un défaut du produit lui-même, mais une réalité du marché actuel où les capacités de stockage représentent un investissement conséquent.

J’aurais également apprécié la présence d’un second port Ethernet. Cette connectique supplémentaire aurait permis de mettre en place une redondance. Ce n’est pas indispensable dans un cadre familial, mais certains concurrents proposent cette possibilité. A noter que le modèle 4800 GT dispose d’un deuxième port RJ.

En revanche, je n’ai rencontré aucune difficulté lors de l’installation ni pendant toute la durée du test. Le système est resté stable, les performances sont constantes et l’ensemble inspire confiance.

Pour quelqu’un qui souhaite reprendre la maîtrise de ses données, centraliser les sauvegardes de toute la famille ou simplement arrêter d’accumuler les abonnements cloud, le UGREEN NASync DXP2800 GT constitue une solution particulièrement convaincante.

Conclusion

Le UGREEN NASync DXP2800 GT est une excellente porte d’entrée dans l’univers des NAS. Son principal atout n’est pas sa puissance brute, mais sa capacité à rendre ce type de matériel accessible à un public beaucoup plus large.

Au quotidien, j’ai surtout retenu trois éléments : une installation extrêmement simple, une interface agréable à utiliser et le sentiment de reprendre enfin le contrôle de mes fichiers personnels. Après seulement quelques jours, je me suis surpris à ne quasiment plus utiliser mes espaces de stockage cloud habituels.

Ce NAS s’adresse aux particuliers souhaitant sécuriser leurs données, aux familles possédant plusieurs appareils ainsi qu’aux créateurs de contenu qui recherchent un espace de stockage centralisé. En revanche, ceux qui ont besoin de fonctions réseau avancées ou d’une connectique plus complète pourront préférer un modèle doté de deux ports Ethernet.

Malgré un investissement initial important, principalement à cause du prix actuel des disques durs, le DXP2800 GT offre une expérience très convaincante et constitue une alternative crédible aux abonnements cloud sur le long terme.

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Processeur puissant & mémoire extensible - Alimenté par le processeur AMD Ryzen Embedded R2514 avec 4 cœurs et 8 threads, atteignant une fréquence maximale de 3,7 GHz pour d'excellentes...