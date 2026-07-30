Test – Cosori TwinFry 8,6L : un Air Fryer familial aussi pratique qu’efficace

Avec son immense capacité de 8,6 litres, son panier modulable et ses excellentes performances de cuisson, le Cosori TwinFry 8,6L se positionne comme un Air Fryer pensé pour les familles. Après plusieurs jours d’utilisation, j’ai été convaincu par sa qualité de fabrication, sa simplicité d’utilisation et surtout par la qualité des plats obtenus. Plus qu’un simple appareil de cuisson, il devient rapidement un véritable allié au quotidien.

Un Air Fryer qui donne immédiatement confiance

Le marché des Air Fryers est aujourd’hui particulièrement fourni, mais tous les modèles ne procurent pas la même impression dès leur sortie du carton. Avec le Cosori TwinFry 8,6L, j’ai tout de suite eu le sentiment d’avoir entre les mains un produit premium. La qualité des plastiques, les finitions impeccables et la robustesse générale inspirent confiance. Rien ne semble avoir été laissé au hasard et l’ensemble respire la qualité.

J’ai également apprécié la présence d’un guide de recettes fourni dans la boîte. Ce type de livret peut sembler anecdotique, mais il permet de découvrir rapidement les possibilités offertes par l’appareil et donne de nombreuses idées pour varier les repas dès les premières utilisations. C’est un petit plus toujours agréable qui montre que Cosori ne se contente pas de vendre un appareil, mais cherche aussi à accompagner l’utilisateur.

Une conception particulièrement intelligente

Le principal atout du TwinFry réside dans son immense panier de 8,6 litres. Contrairement à de nombreux concurrents qui utilisent deux paniers totalement indépendants, Cosori a choisi une solution beaucoup plus flexible. Le panier peut être utilisé dans son intégralité pour cuire un gros poulet, un rôti ou une importante quantité de légumes, mais il peut également être séparé en deux compartiments grâce à une cloison amovible.

Cette conception est particulièrement bien pensée car elle permet d’adapter l’appareil à toutes les situations. Lorsque je prépare un repas familial, je profite pleinement de la capacité totale. À l’inverse, lorsque je souhaite cuire une viande et son accompagnement simultanément, je peux facilement séparer le panier afin de gérer deux cuissons différentes. Cette modularité apporte un véritable confort au quotidien et évite d’avoir à choisir entre un grand Air Fryer ou un modèle à double compartiment.

L’écran tactile situé en façade est moderne, parfaitement lisible et très réactif. Les différents programmes sont clairement identifiés et les réglages de température ou de durée s’effectuent très facilement. Même sans consulter la notice, j’ai rapidement trouvé mes repères.

Une prise en main accessible à tous

J’apprécie particulièrement les appareils qui ne demandent pas une longue période d’apprentissage avant de pouvoir être utilisés efficacement. Le Cosori TwinFry fait clairement partie de cette catégorie. Son interface est intuitive, les commandes répondent immédiatement et l’organisation des menus est parfaitement logique.

En quelques minutes seulement, j’étais capable de lancer différentes préparations sans avoir besoin de revenir constamment vers le manuel. Les programmes automatiques constituent une excellente base, mais il reste bien entendu possible de personnaliser entièrement la température et le temps de cuisson selon les aliments par compartiment.

Cette simplicité d’utilisation permet aussi aux personnes qui découvrent l’univers des Air Fryers de prendre rapidement leurs marques.

Des performances de cuisson qui font la différence

Au-delà de son design ou de sa capacité, c’est évidemment la qualité des cuissons qui était la plus importante pour moi. Sur ce point, le TwinFry ne m’a absolument pas déçu. Les résultats sont excellents, quelle que soit la préparation réalisée.

Les frites ressortent parfaitement croustillantes tout en conservant un intérieur moelleux. Les légumes gardent une belle texture sans devenir secs et les viandes bénéficient d’une cuisson homogène avec une coloration particulièrement réussie. La circulation de l’air chaud est efficace et permet d’obtenir une cuisson régulière sur l’ensemble du panier.

J’ai également constaté que les temps de cuisson étaient nettement plus rapides qu’avec un four traditionnel. Cela représente un gain de temps appréciable au quotidien, surtout lorsque l’on prépare les repas après une journée de travail. Le préchauffage est lui aussi très rapide, ce qui contribue encore à cette sensation d’efficacité.

Une vraie solution pour cuisiner en famille

Avec ses presque 9 litres de capacité, le TwinFry vise clairement un usage familial. Il est capable de préparer un repas complet en une seule fois, sans avoir à multiplier les fournées. Cette capacité généreuse devient rapidement un véritable atout lorsque plusieurs personnes mangent à la maison.

La possibilité de séparer le panier en deux zones indépendantes permet également de cuire simultanément deux aliments nécessitant des températures ou des durées différentes. J’ai particulièrement apprécié cette fonctionnalité qui évite de jongler entre plusieurs appareils ou de devoir attendre qu’une première cuisson soit terminée avant de lancer la suivante.

Une qualité de fabrication irréprochable

Cosori confirme ici tout son savoir-faire. Chaque élément donne une impression de solidité. Le panier coulisse parfaitement, la poignée inspire confiance et les différents assemblages sont précis. Même après plusieurs utilisations, rien ne laisse penser que l’appareil vieillira prématurément.

Cette qualité de fabrication participe énormément au plaisir d’utilisation. On sent immédiatement que le TwinFry a été conçu pour durer et supporter une utilisation régulière.

Un entretien particulièrement simple

Le nettoyage est souvent le point faible de nombreux appareils de cuisson. Heureusement, ce n’est absolument pas le cas ici. Les différents éléments amovibles disposent d’un revêtement antiadhésif très efficace qui limite fortement l’accroche des aliments.

Surtout, tous les éléments principaux passent directement au lave-vaisselle. Après chaque repas, quelques minutes suffisent pour remettre l’appareil en parfait état. Ce détail peut sembler secondaire, mais il contribue largement à donner envie d’utiliser régulièrement le TwinFry plutôt que de ressortir le four traditionnel.

Mon avis après plusieurs jours d’utilisation

J’ai eu l’occasion de tester de nombreux Air Fryers ces dernières années et le Cosori TwinFry fait clairement partie des modèles qui m’ont le plus convaincu. Son immense capacité, sa modularité, son excellente qualité de fabrication et surtout les résultats obtenus en cuisson en font un appareil particulièrement agréable à utiliser au quotidien.

J’ai également beaucoup apprécié sa simplicité d’utilisation. Tout est intuitif et rien ne vient compliquer l’expérience. On lance rapidement une cuisson, on obtient d’excellents résultats et le nettoyage se fait presque sans effort. C’est exactement ce que l’on attend d’un appareil électroménager moderne.

Le guide de recettes fourni constitue enfin un excellent point de départ pour découvrir de nouvelles idées de préparation et exploiter pleinement les possibilités offertes par l’appareil.

Conclusion sur le TwinFry

Le Cosori TwinFry 8,6L est une excellente surprise. Bien conçu, particulièrement polyvalent et extrêmement simple à utiliser, il s’adresse aussi bien aux familles qu’aux utilisateurs souhaitant gagner du temps en cuisine sans faire de compromis sur la qualité des repas. Ses performances de cuisson sont excellentes, sa qualité de fabrication inspire confiance et son entretien est facilité par des éléments compatibles lave-vaisselle. Après ce test, il s’est rapidement imposé comme l’un des appareils que j’utilise le plus souvent dans ma cuisine. Si vous recherchez un Air Fryer performant, modulable et durable, le TwinFry figure sans aucun doute parmi les meilleures références actuellement disponibles.

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