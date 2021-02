Borderlands le film : Jamie Lee Curtis rejoint le casting

Publicité

En mai 2020, nous apprenions la nouvelle réalisation de Eli Roth (les deux premiers Hostel et Death Wish entre autres). Ce nouveau film est une adaptation cinématographique des jeux vidéo Borderlands des studios Gearbox Software.

Le 8 février dernier, nous avons appris, via le magazine Hollywood Reporter, que l’actrice Jamie Lee Curtis vient de rejoindre l’aventure.

En effet, l »actrice de la saga Halloween et de A Couteaux Tirés interprétera le personnage du Dr. Patricia Tannis.





Eli Roth a fait part de son excitation au magazine Empire (la traduction a modifié certains termes pour faciliter la compréhension) :

Pouvoir travailler avec la grande Jamie Lee Curtis a été le rêve d’une vie pour moi, et je suis si excité qu’elle apporte son humour, sa chaleur et son génie dans le rôle de Tannis. Eli Roth, Empire

Jamie Lee Curtis rejoint Cate Blanchett et Kevin Hart dans cette production des frères Arad

Ainsi, Jamie Lee Curtis rejoindra Cate Blanchett et Kevin Hart dans cette production adaptant la série de jeux vidéos de Gearbox Software (dont le troisième épisode est l’un des nouveaux jeux de 2020 ayant rapporté le plus en chiffre d’affaires sur Steam). Leur présence a été confirmé respectivement en mai 2020 et le 26 janvier dernier. Si Cate Blanchett incarnera le personnage de Lilith, Kevin Hart interprétera le personnage de Roland.

Parmi les producteurs du film, nous retrouvons les frères Ari et Avi Arad, via leur société Arad Productions. Cette société travaille également sur la future adaptation de Uncharted avec Tom Holland. Figurent également parmi les producteurs Randy Pitchford. Il s’agit du producteur exécutif des jeux vidéo Borderlands et du fondateur de Gearbox Entertainment Company. Enfin, nous retrouvons également Strauss Zelnick, président de Take-Two Interactive, qui distribue la licence.