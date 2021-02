8 astuces pour se motiver à faire du sport en hiver

Publicité

L’hiver est une grande saison remplie, avec Noël, le nouvel an et l’envie de rester au lit avec une tasse de café chaude. Cependant, si vous essayez de conserver un mode de vie sain, le froid peut également être un obstacle à votre progression. Pour vous aider à sortir de votre lit douillet et à vous remettre en condition grâce au sport, voici quelques conseils de motivation pour l’hiver.

1 – Obtenir un entraîneur personnel/un compagnon d’entraînement

Il peut être facile de sauter plusieurs fois votre séance d’entraînement si vous n’avez personne d’autre que vous à laisser tomber. Pour éviter cela, faites appel à un entraîneur personnel ou à un compagnon d’entraînement. En ayant quelqu’un à vos côtés, vous vous engagez à ne pas le décevoir. Après tout, s’ils peuvent passer leur temps à se rendre au gymnase pour vous, vous pouvez en faire autant pour eux.

Vous n’êtes pas non plus obligé de n’avoir qu’un seul partenaire d’entraînement. Vous pouvez former un groupe. Plus vous vous attendez à ce que plus de personnes se présentent à une séance, plus vous devrez être motivé pour y aller. De plus, le froid sera beaucoup plus supportable si vous avez vos amis avec vous.

2 – Trouver une communauté de soutien

Si vous ne pouvez pas trouver de partenaire d’entraînement ou d’entraîneur, ou si vous souhaitez simplement un soutien supplémentaire, alors trouvez une communauté de personnes partageant les mêmes idées. Vous pouvez le faire de plusieurs façons, par exemple en trouvant des cours d’entraînement en groupe, des clubs ou même en ligne.

En ayant des personnes disponibles au bout de vos doigts, vous pouvez maintenir votre motivation hivernale en envoyant et en recevant des messages d’encouragement pour continuer. En restant en contact avec des personnes qui veulent rester en forme et en bonne santé, même pendant les mois d’hiver, vous serez plus enclin à sortir du lit et à vous mettre au sport.

3 – Se fixer un objectif

Il peut être difficile de se réveiller pour aller au gymnase par temps froid. C'est encore plus difficile si vous n'avez pas d'objectif à atteindre. C'est pourquoi l'un de nos conseils de motivation pour l'hiver consiste à vous fixer un objectif. Il peut s'agir de perdre X poids d'ici l'été ou de pouvoir soulever deux fois plus de poids que ce que vous pouvez faire maintenant.

En vous fixant un objectif, vous pouvez avoir à l'esprit un facteur de motivation spécifique qui vous aidera à vous lever plutôt que de vous contenter d'aller à la salle de sport pour faire quoi que ce soit. Quel que soit l'objectif que vous vous fixez, assurez-vous qu'il est réaliste, sinon il pourrait avoir l'effet inverse et vous démotiver.

En vous fixant un objectif, vous pouvez avoir à l’esprit un facteur de motivation spécifique qui vous aidera à vous lever plutôt que de vous contenter d’aller à la salle de sport pour faire quoi que ce soit. Quel que soit l’objectif que vous vous fixez, assurez-vous qu’il est réaliste, sinon il pourrait avoir l’effet inverse et vous démotiver.

4 – Obtenir un nouvel équipement d’entraînement hivernal

En hiver, portez des vêtements d’entraînement ! Cela peut contribuer à atténuer le froid et à faciliter les déplacements. Les vêtements d’entraînement d’hiver peuvent être des peaux plus longues, des hauts thermiques, des collants ou des coupe-vent. La clé pour se souvenir des vêtements d’hiver est de les superposer, alors superposez-les !

Ne sous-estimez pas la valeur des nouveaux vêtements d'hiver pour l'entraînement. Il n'y a rien de tel qu'une nouvelle tenue de sport ou des accessoires qui peuvent vraiment stimuler votre motivation et vous aider à aller faire du sport. Après tout, si vous avez l'air bien, vous vous sentez bien.

5 – Modifier votre alarme

Si vous êtes un adepte de la gymnastique matinale, une façon de vous motiver pour l’hiver est de vous mettre à chanter une chanson qui vous excite. Changez votre sonnerie d’alarme générique pour une chanson joyeuse qui vous inspire vraiment et vous fait pomper votre sang. Stronger de Kayne West est toujours un bon choix.

6 – Récompensez-vous

Pour vous aider à vous entraîner dans le froid, concentrez-vous sur une récompense que vous pourrez avoir par la suite. Une simple récompense peut être une bonne tasse de café ou de thé chaud par la suite. Une boisson simple est une boisson qui peut vraiment aider à motiver les gens parce qu’elle a un goût délicieux et vous réchauffe. Elle sera d’autant plus agréable que vous aurez travaillé dur pour l’obtenir.

Si vous suivez nos premiers conseils et que vous vous trouvez un partenaire d’entraînement ou une communauté, vous pouvez transformer votre course au café en une récompense de groupe et l’utiliser pour rencontrer vos amis.

7 – Pensez à l’été

Les corps d’été sont fabriqués en hiver. Lorsque l’été arrive, les gens commencent à paniquer et à essayer d’obtenir les corps de plage qu’ils veulent. Malheureusement, à ce moment-là, il est souvent trop tard. En vous rappelant que les maillots de bain d’été sont fabriqués en hiver, vous serez encouragé à aller à la salle de sport.

Cela vous aidera également à éviter que toute prise de poids ne vous rattrape pendant les mois les plus froids. Avec des couches de vêtements, il est trop facile de passer à côté. Mais en restant actif, vous pouvez éviter cela et rester en forme et en bonne santé.

8 – Examinez vos progrès

Rien ne peut vous aider à vous motiver pour l’hiver que de voir tout le chemin parcouru. S’il faut du temps pour progresser et obtenir des résultats, il en faut malheureusement beaucoup moins pour tout perdre. Regardez donc votre carnet d’entraînement et voyez le chemin parcouru.

Vous n’allez pas vraiment laisser un peu de froid défaire tout votre travail et vos efforts, n’est-ce pas ?

Jefit est une application d’entraînement qui aide tous les pratiquants et les athlètes à rester sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs de remise en forme. Elle dispose de la plus grande bibliothèque d’exercices, avec des programmes d’entraînement gratuits pour vous aider à mélanger vos entraînements. Elle vous permet également de mettre à jour et de partager votre journal d’entraînement avec la communauté de soutien. D’autres applications de ce type existe pour la course à pied, comme RunMotion Coach ou pour le vélo, comme Strava !