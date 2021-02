Xiaomi présente un concept de smartphone 100 % borderless

Publicité

Il y a quelques jours, Xiaomi a présenté un concept de charge totalement sans fil. Aujourd’hui, la marque a présenté un smartphone avec les 4 cotés incurvés : l’écran recouvre absolument toute la face avant du smartphone, et même les côtés !

Un smartphone sans bordure, un rêve devenu réalité ? // Source : Xiaomi

Un smartphone sans bord, sans port

Après la charge totalement sans fil, le constructeur chinois revient avec un concept de smartphone inédit. Cette fois-ci, le rêve de certains pourrait devenir réalité : un smartphone sans aucune bordure !

Ce smartphone à la particularité d’être doté un écran « quad curved waterfall », c’est-à-dire courbé sur les côtés comme par exemple le Mi 10 mais cette fois courbé sur les 4 bords à la fois. Xiaomi indique une courbure de 88 degrés. La marque a dû concevoir un système pour plier le verre à 800°C avec plus de 10 procédés complexes pour ajuster l’écran. Uniquement pour ce concept, Xiaomi a dévoilé pas moins de 46 brevets !

Dans la foulée, le smartphone perd aussi plusieurs parties de son ADN : une caméra frontale, les ports et les boutons. Pour la caméra, Xiaomi a annoncé qu’une caméra pop-up n’était pas envisageable. On pourrait penser à une caméra sous l’écran, mais cette technologie ne semble pas encore maitrisée. Pour les boutons et les ports, Xiaomi a prévu des boutons tactiles, une eSIM et la charge sans fil.

Publicité

Xiaomi montre sa supériorité avec ses nombreux concepts

Avec ses concepts, le géant chinois ne cesse de vouloir s’imposer comme leader de l’innovation sur le marché du smartphone. La marque mise beaucoup sur la recherche et le développement.

Source : Xiaomi

Source : Xiaomi

Pour l’instant, ce n’est qu’un concept, il est possible que le téléphone ne soit jamais commercialisé. Mais il y a quelques jours, après avoir présenté une charge sans fil, le PDG de Xiaomi avait demandé à ses clients s’ils seraient prêts à acheter un smartphone à 1300 euros… Serait-ce qu’une simple coïncidence ? Qu’en pensez vous ?

Encore un peu de temps ? Découvrez la dernière technologie de charge sans fil de Xiaomi !