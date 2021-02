Test – NBA 2K21 – 5 bonnes raisons d’y jouer…ou pas

Publicité

Sorti fin 2020, NBA 2K21 est la nouvelle mouture de visual concept du célèbre jeu de sport basé sur la NBA. Édité par 2K games, le jeu reprend les mécaniques de la NBA dans son intégralité, de la draft au championnat en passant par la saison régulière.

Un concept fait pour les fans de NBA

Avec les consoles next-gen, l’enjeu de ce nouveau millésime est de pouvoir exploiter au maximum les capacités des consoles. En effet, ce type de jeu sportif permet principalement des évolutions sur l’aspect gameplay et graphique, le concept de base étant de coller au mieux à la réalité de la NBA. Au niveau des performances, pas de déceptions. Avec NBA 2K21, terminé les longs temps de chargements, il n’y en a quasiment pas sur PS5. Les menus sont fluides et bien travaillés, il n’y a pas de latence. Graphiquement c’est très beau et bien détaillé, mais ce n’est pas véritablement une claque. Les jeux de lumière sont parfois trop lumineux, notamment lors de matchs avec un parquet clair. La next-gen n’est clairement pas exploitée à son maximum, il faudra certainement attendre la version 2022 avant de prendre la claque graphique espérée.

2K20 Vs 2K21

Concernant le concept, les fans de NBA ne seront pas déçus. Tout est fait pour coller à la réalité de la ligue. NBA 2K21 propose un mode carrière dans lequel on doit faire évoluer son joueur. Cela commence au lycée où il faudra jouer des matchs pour se faire remarquer et attirer le regard des recruteurs. Vient ensuite la draft, l’étape précédente est donc importante car elle détermine aussi le salaire qui est également pris en compte dans le jeu. Ensuite, il faut progresser dans la ligue à l’aide de matchs, challenges et autres. Le but ultime est de terminer champion NBA bien évidemment.

Menu principal

Tout est donc fait pour coller au maximum à la NBA. C’est très détaillé et fourni et cela ravira les fans de NBA. A l’inverse, cela peut s’avérer déroutant pour les novices car assez complexe pour maîtriser le fonctionnement et les divers rouages de la NBA.

Stats du joueur

5 bonnes raisons d’y jouer

L’univers MyNBA pousse la personnalisation à l’extrême. Dans ce mode on peut paramétrer et configurer une multitude de choses afin d’augmenter l’immersion dans le jeu. On peut donc intervenir sur les règles du jeu, les salaires, les périodes d’intersaison et bien d’autres paramètres. La draft est totalement réaliste et l’on peut aussi programmer une saison comme bon nous semble.

Ce qui fait l’un des points forts de NBA 2K21 c’est les commandes de jeu. En effet, elles sont nombreuses et permettent à l’aide de multiples combinaisons de réaliser quasiment tous les mouvements possibles afin de se rapprocher de la réalité. De plus, ces mouvements sont très bien détaillés et exécutés, on est sur de la jouabilité de haut niveau.

Le mode carrière est un autre pilier fort de NBA 2K21. Développer son joueur de ses débuts à la NBA est un vrai challenge. C’est tellement réaliste qu’il ne faudra pas faire d’erreur. Des tutos sont d’ailleurs disponibles sur Youtube pour faire le meilleurs build possible.

NBA 2K21 intègre la WNBA, qui est tout simplement la ligue féminine. Cela ajoute un plus au jeu, la ligue moins connue augmente le potentiel du jeu et permet de découvrir une autre facette de ce jeu sportif.

Moins mis en avant, le mode bitume n’en est pas moins excellent. Il permet de faire des matchs 1 contre 1 par exemple en s’affrontant sur un playground et c’est plaisant à jouer.

In your face !

5 bonnes raisons de ne pas y jouer

La multitude des commandes et les nombreuses possibilités qu’offre NBA 2K21 sont également en sa défaveur. En effet, un joueur novice peut se décourager tellement elles sont nombreuses et précises. Il faudra s’accrocher un peu et ne pas se décourager pour profiter un maximum du jeu.

La personnalisation qu’offre NBA 2K21 est parfois trop compliquée. Celui qui ne connaît pas les règles de bases aura beaucoup de mal à s’en sortir et comprendre tout ce que cela apporte. Il faut être un habitué de la série NBA 2K, un fan de NBA ou être motivé si l’on ne connaît pas cet univers.

Les graphismes bien que très bons ne sont pas à la hauteur de la next gen et c’est décevant au vu de ce que l’on espérait. Toutefois, ils restent en évolution par rapport aux précédents millésimes mais un peu plus de travail de ce point de vue aurait été judicieux.

Le jeu manque un peu de vitesse dans le gameplay. En effet, si les mouvements sont bien détaillés et précis, on a l’impression que la vitesse de ces mouvements manque un peu de réactivité et de peps. On ne retrouve pas la sensation de vitesse comme dans les feintes, par exemple.

Les achats intégrés sont un peu trop présents. La monnaie virtuelle permet notamment de développer son joueur et ses compétences pour devenir plus fort et plus rapidement. On peut s’en passer, mais c’est beaucoup plus long. Cela pousse à la consommation, surtout pour le jeu en ligne.

Conclusion

Cette nouvelle mouture next-gen de NBA 2K21 reste la meilleure simulation de basket actuelle. L’évolution graphique par rapport à la version 2020 est bien là même si elle aurait sans doute pu être encore meilleure sur next-gen. Il faudra sans doute attendre 2022 pour prendre la claque graphique sur nos nouvelles consoles. Les temps de chargements sont quasi inexistants et on voit bien là la puissance des consoles mise à contribution. Les différents modes de jeu ainsi que les commandes sont poussés au maximum afin de permettre la meilleure immersion possible. C’est l’atout de NBA 2K21, mais c’est aussi son inconvénient. Pour un novice, il faudra s’accrocher un peu pour ne pas se décourager et profiter un maximum des possibilités que cela offre. YouTube regorge de tutos pour bien démarrer, il ne faut pas s’en priver.

A vos manettes !

