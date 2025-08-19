Brave lance AI Grounding : une IA plus fiable pour contrer les « hallucinations »

Le navigateur Brave, connu pour sa défense de la vie privée en ligne, vient de dévoiler une nouvelle technologie baptisée AI Grounding. Cette innovation vise à corriger l’un des plus grands défauts des intelligences artificielles génératives : leur tendance à produire des informations fausses, appelées hallucinations. En s’appuyant sur son propre moteur de recherche, Brave espère offrir une alternative plus fiable aux géants du secteur.

AI Grounding : Une réponse aux dérives des IA génératives

Les IA comme Grok, développée par xAI, sont souvent critiquées pour leur manque de rigueur factuelle. En effet, elles peuvent inventer des noms, des chiffres ou des citations, tout en les présentant comme véridiques. Ce phénomène nuit à la confiance des utilisateurs et soulève des questions sur la fiabilité des contenus générés. Brave veut changer la donne avec AI Grounding. Cette technologie relie les réponses de l’IA à des sources actuelles et vérifiées.

Intégrée à l’API Brave Search, cette fonctionnalité permet aux développeurs d’utiliser des résultats de recherche fiables dans leurs applications. Le but est de limiter les erreurs et de renforcer la transparence des réponses générées. Pour l’instant, AI Grounding est réservé aux entreprises. Néanmoins, Brave prévoit de l’intégrer à ses produits grand public, notamment son navigateur et Leo, son assistant IA.

Une technologie indépendante et respectueuse de la vie privée

Contrairement à d’autres acteurs du marché, Brave ne dépend ni de Google ni de Microsoft pour son index de recherche. Cette indépendance lui permet de garantir une meilleure confidentialité des données et de proposer une IA plus éthique. En s’appuyant sur ses propres ressources, Brave peut contrôler la qualité des informations utilisées par son IA et éviter les biais liés aux grandes plateformes.

Leo, l’assistant IA de Brave, pourrait ainsi devenir une alternative crédible à Grok, souvent pointée du doigt pour ses dérives. Avec AI Grounding, Brave mise sur la fiabilité et la transparence pour se démarquer dans un secteur en pleine effervescence. Si la technologie tient ses promesses, elle pourrait bien redéfinir les standards de l’intelligence artificielle générative.