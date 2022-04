Bricks lance une levée de fonds communautaire de 5 millions d’euros !

Bricks a annoncé le lancement d’une levée de fonds communautaire. Elle débutera le 15 avril 2022. L’objectif est fixé à cinq millions d’euros. La jeune start-up spécialisée dans l’investissement immobilier fractionné propose à ses membres d’investir dans la société à partir de dix euros. Explications.

Pourquoi Bricks ouvre-t-elle son capital ?

Rappelons le principe de cette société. La start-up achète des immeubles de rapport et les divise en bricks. Vous pouvez en acheter une ou plusieurs. Chaque brick rapporte des royalties, qui correspondent à un pourcentage du chiffre d’affaires de l’entreprise. Bricks, créée en 2021, a connu une croissance importante en quelques mois. Dans ce contexte, l’entreprise a décidé de lever des fonds auprès de sa communauté, c’est-à-dire des personnes physiques et morales inscrites sur leur site et dont l’identité a été validée. Les objectifs cités sont multiples : acquérir plus d’immeubles, augmenter la taille de l’équipe, mais surtout développer la société en Europe. Bricks affiche l’ambition de devenir un leader dans son domaine.

Toujours un investissement en royalties chez Bricks

Pour cette levée de fonds, la start-up propose de nouveau un investissement en royalties. Elle s’engage à verser des revenus aux investisseurs, mais ces derniers ne détiennent aucun titre. L’investissement ne se fait pas directement dans Bricks, mais dans une holding qui prendra des parts de Bricks en BSA Air (bon de souscription d’actions avec accord d’investissement rapide). De même qu’en achetant une brick vous n’achetez pas une partie d’immeuble, ici vous n’achetez pas une action. Cet investissement ne donne donc pas droit à une réduction fiscale (c’est la flat-tax de 30% sur les plus-values qui s’applique) et ne vous permet pas de prendre part à la gouvernance de l’entreprise. En contrepartie, la start-up met en avant la liquidité de cette solution. Elle s’engage à permettre la revente sur son marché secondaire.

L'investissement en actions est possible, mais il est limité à 150 personnes et beaucoup moins accessible : les investisseurs devront débourser au minimum 100 000 euros.