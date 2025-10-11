Bringin application bitcoin facilite enfin la vie des utilisateurs euro

La gestion et l’utilisation du bitcoin restent un défi pour beaucoup d’Européens. Désormais, l’application Bringin propose une solution tout-en-un pour faciliter la vie des bitcoiners. Après 18 mois de tests, elle s’adresse désormais à tous et promet de transformer l’expérience des utilisateurs de la première crypto-monnaie.

Une application tout-en-un pour gérer ses bitcoins au quotidien

Avec Bringin, toutes les opérations liées au bitcoin sont centralisées dans une seule application simple et intuitive. Les utilisateurs peuvent acheter, sauvegarder, envoyer, recevoir et même dépenser leurs bitcoins, sans jongler entre différentes plateformes. Le portefeuille Lightning intégré, basé sur Breez SDK, élimine le besoin d’outils externes. Ainsi, tout se gère depuis le smartphone, de façon totalement autonome.

Des achats instantanés et une conversion simplifiée des BTC

La conversion des bitcoins en euros se fait en quelques secondes grâce à un processus optimisé. Les utilisateurs peuvent :

Convertir des BTC via un vIBAN personnel et recevoir instantanément des euros sur leur compte

et recevoir instantanément des euros sur leur compte Accéder à des taux fixes avantageux (1% de frais) et à des spreads très faibles

Transférer rapidement des fonds pour effectuer des achats importants

Grâce à Bringin, il devient possible de réaliser de grosses transactions, comme l’achat d’un véhicule, directement en bitcoin tout en évitant les blocages bancaires.

Des cartes de débit Visa pour dépenser ses bitcoins partout

Bringin propose des cartes de débit Visa virtuelles ou physiques pour payer partout où Visa est acceptée. Le rechargement des cartes se fait très simplement, en convertissant ses satoshis en euros. Que ce soit pour faire ses courses ou pour des dépenses en ligne, l’utilisateur profite de 0 % de frais. Avec la carte Bringin, dépenser ses bitcoins au quotidien n’a jamais été aussi facile.

Avec Bringin, les bitcoiners européens accèdent enfin à une vraie interopérabilité entre bitcoin et euro. L’application leur permet de tout faire depuis un seul outil : acheter, échanger, dépenser, et même gérer de gros investissements. L’univers du bitcoin devient accessible et pratique, que ce soit pour les habitués ou les débutants. Téléchargez l’application dès aujourd’hui et commencez à vivre la norme Bitcoin avec Bringin.

