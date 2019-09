Ainsi Citadel – Forged with fire, le titre reporté de Blue Isle Studios sort le 1er novembre 2019. De plus, il sera disponible sur les consoles PS4, Xbox et la plateforme Steam.

Citadel, un trailer où y jouer à San Diego

Donc, le week-end du 27 au 29 novembre, lors de la Twitchcon de San Diego donne la possibilité de rencontrer les équipes de développement et de tester le jeu.

Ainsi, Citadel – Forged With Fire est un RPG sandbox multijoueur se situe dans le monde magique d’Ignus. Et c’est dans ce dernier que les apprentis magiciens font de la magie et créent des sorts.

Des magies et une Citadelle

Mais aussi la possibilité de chevaucher des balais volants. Tout cela en faisant des alliances, former une Maison, puis un Empire de magie. Pour cela, il faut Rassembler des ressources, établir des bases, s’entrainer à lancer des sorts et améliorer ses capacités ésotériques.

