Bybit Cactus Custody : une avancée majeure pour la sécurité crypto

Le monde des cryptomonnaies évolue vite. Les besoins en sécurité et en efficacité deviennent essentiels, surtout pour les institutions. C’est dans ce contexte que Bybit et Cactus Custody annoncent un partenariat de taille. Leur objectif : offrir une solution innovante et sécurisée grâce à l’intégration de Cactus Oasis.

Une solution innovante pour la sécurité des actifs numériques

Avec cette alliance, Bybit et Cactus Custody proposent une nouvelle façon de gérer les actifs numériques. La solution Cactus Oasis permet aux clients institutionnels de déposer des garanties auprès d’un dépositaire tiers, sans passer par un compte d’échange classique. Ainsi, les actifs restent sécurisés et séparés jusqu’au règlement de chaque transaction.

Bénéfices du partenariat pour les clients institutionnels

Cette intégration offre beaucoup d’avantages pour les professionnels. Voici les plus importants :

Réduction du risque de contrepartie : les fonds sont transférés seulement au moment du règlement.

: les fonds sont transférés seulement au moment du règlement. Efficacité du capital : il n’est plus nécessaire de préfinancer des comptes d’échange.

: il n’est plus nécessaire de préfinancer des comptes d’échange. Liquidité améliorée : accès direct au marché avec plus de flexibilité dans la gestion des fonds.

Ce nouveau système répond aussi parfaitement aux attentes des institutions en matière de sécurité et de conformité.

La technologie cactus oasis : sécurité et conformité renforcées

Cactus Oasis se distingue par une technologie avancée. En effet, elle combine plusieurs couches de sécurité. Par ailleurs, les portefeuilles chauds et froids sont protégés par des systèmes de chiffrement dernier cri, certifiés par Deloitte. De plus, les flux de travail sont entièrement personnalisables, adaptés aux besoins précis de chaque institution. Enfin, la conformité aux normes KYC, KYB et KYT est pleinement assurée. Des contrôles de risque renforcent le tout, grâce à de multiples niveaux d’autorisation et une gouvernance solide.

En résumé, le partenariat Bybit Cactus Custody pose une nouvelle norme pour la sécurité et la flexibilité des transactions d’actifs numériques. Les institutions bénéficient d’un cadre sûr et conforme, tout en profitant d’un accès facile au marché crypto. Ce rapprochement marque une étape clé dans l’adoption des cryptomonnaies par les grands acteurs du secteur.

Lisez notre dernier article tech : Test – PNY microSD Pro Elite Prime 128 Go : Taillée pour la vitesse et la fiabilité