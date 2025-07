La collaboration avec Tekken arrive dans Atelier Yumia, et c’est très joli

Quand la collaboration Atelier Yumia x Tekken a été annoncée, tout le monde a critiqué le déséquilibre du contenu en faveur du JRPG. Et cela s’avère vrai : dans une nouvelle bande-annonce, Koei Tecmo et Bandai Namco dévoilent le contenu Tekken à débloquer dans Atelier Yumia: The Alchemist of Memories. À la clé : un DLC gratuit et une pluie de clins d’œil réjouissants…et drôles. Focus sur ce fameux crossover.

Tekken x Atelier Yumia : tout le contenu de la collaboration

Si Reina n’a qu’une mèche de cheveux d’Yumia dans Tekken 8, ce n’est pas le cas de l’héroïne principale d’Atelier Yumia: The Alchemist of Memories. Dans la nouvelle bande-annonce, Bandai Namco et Koei Tecmo officialisent la rencontre entre Yumia et l’univers de Tekken, dans une mise en scène pleine d’énergie. On y découvre la jeune alchimiste arborant une tenue inspirée de Reina, la nouvelle combattante de Tekken 8.

Mais ce n’est pas tout : grâce à la collaboration Atelier Yumia x Tekken, Yumia peut désormais mettre une perruque “Heihachi Wig”, imitant la coiffure emblématique du patriarche Mishima. Yumia a également accès à l’animation du Rage Art de Heihachi, pour pousser le roleplay à son paroxysme.

Le ton est alors clair : la collaboration ne se prend pas au sérieux, mais c’est ce qui fait son charme. Vous pouvez découvrir la bande-annonce complète de ce DLC dans la vidéo ci-dessous :

Outre ces contenus à la fois drôles et loufoques, la collaboration Atelier Yumia x Tekken embarque également une série de quêtes spéciales, dont un combat contre un Puni customisé façon Heihachi. Des attaques spéciales visuellement inspirées des finishers Tekken sont également disponibles, dont un laser déclenché par… une mèche de cheveux.

Si les fans de Atelier Yumia sont aux anges, ceux de Tekken se montrent plus réservés. Certains joueurs parlent même d’une “collab à sens unique”, Tekken ne recevant en échange qu’un simple accessoire “ahoge” (mèche rebelle) et un t-shirt basique. Cependant, malgré ce déséquilibre, la communauté salue l’initiative et l’humour assumé du crossover. Ce genre de collaboration improbable a le mérite de casser les codes, de surprendre, et surtout de faire sourire. Et ça, ça fait sourire.