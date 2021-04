CASETiFY & Epic Games lancent une collection Fortnite

La société d’accessoires technologiques CASETiFY a conclu un partenariat avec Epic Games et Fortnite Battle Royale. La gamme permet aux fans de s’équiper avec le skin de leur choix, parmi les nombreuses déclinaisons.

Une nouvelle gamme d’accessoires Fortnite

Epic Games a conclu un partenariat avec Casetify pour produire des accessoires sur le thème de Fortnite pour une variété d’appareils Apple. Cela comprend plusieurs coques pour iPhone et AirPods, ainsi que quelques bracelets Apple Watch.

L’entreprise n’est pas étrangère aux collaborations massives. Dans le passé, elle a travaillé avec la NBA, Disney et même le Louvre.

On retrouve certains des personnages et émoticônes les plus connus du jeu avec notamment Cuddle Yonder, Peely et le Durrr Burger. CASETiFY reprend son fameux design « sticker » et l’adapte avec d’objets et personnages emblématiques de Fortnite sur une coque, à accorder avec le bracelet d’Apple Watch. Enfin, le tout est complété par une gourde et des étuis pour AirPods et AirPods Pro.

“CASETiFY et Fortnite sont tous deux connus pour leurs fidèles adeptes possédant un esprit unique et créatif, nous sommes donc particulièrement enthousiastes à l’idée de leur présenter notre collection qui célèbre les personnages adorés du jeu” Wes Ng, PDG et cofondateur de CASETiFY

Les protections CASETiFY disponibles début mai

Lancé le 6 mai 2021, CASETiFY produira une gamme d’accessoires technologiques inspirés de Fortnite pour la vente dans le monde entier. La collection comprend des étuis AirPods, des bracelets Apple Watch, des étuis iPhone et des bouteilles d’eau. Ces produits vont de 35 à 52 dollars.

Casetify lancera ces nouveaux produits Fortnite le 6 mai. Vous pouvez les trouver à la vente sur le site officiel de Casetify. Mais si vous êtes pressés, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur la liste d’attente virtuelle sur casetify.com/fortnite pour obtenir un accès exclusif avant son lancement mondial.

