Cellex thérapies cellulaires : une expansion majeure et un succès remarquable

Cellex Cell Professionals confirme son rôle de leader dans le secteur des thérapies cellulaires et géniques en Europe. L’entreprise annonce une expansion majeure de ses installations GMP et fête ses dix ans de fabrication de CGT/ATMP. Retour sur les moments forts et la croissance d’un acteur de confiance pour la santé de demain.

L’expansion des installations GMP de Cellex, un atout stratégique

Cellex montre une nouvelle fois sa force avec l’extension de ses installations à Cologne. En effet, dès 2019, trois agrandissements majeurs ont permis d’intégrer des salles blanches de pointe. Aujourd’hui, la société gère ainsi plus de 2 500 m² de surface de production certifiée BPF. Près de la moitié est consacrée aux opérations en salle blanche, réparties sur 37 postes de travail.

Par ailleurs, le nouveau centre de stockage, ouvert cette année, respecte les normes de sécurité les plus strictes. Cela garantit non seulement la qualité et l’efficacité de chaque lot produit, mais aussi une réponse adaptée à une demande grandissante.

Dix ans d’innovation en thérapies cellulaires et géniques

Depuis sa fondation en 2001 à Dresde, Cellex a su évoluer pour devenir un partenaire clé. Plus de 5 800 lots de CGT/ATMP ont déjà été fabriqués. Parmi eux, plus de 1 300 produits cliniques et plus de 4 500 produits commerciaux.

Le lancement du premier produit CAR-T allogénique en Europe en 2023 prouve l’engagement de Cellex dans l’innovation. L’expertise s’étend de la R&D à la fabrication et au transport mondial. Cela inclut plus de 20 000 expéditions cellulaires gérées depuis 2013.

Cellex : des partenariats solides et une production d’excellence

Cellex collabore avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Depuis 2017, la société soutient des clients sur toute la chaîne de valeur, de la phase préclinique au lancement commercial.

En 2024, le groupe a débuté de nouveaux contrats et renforcé son portefeuille de clients. Les matériaux de départ, comme les Leukopaks, sont aussi proposés pour la recherche ou les essais cliniques.

Grâce à ses nouvelles capacités, Cellex devient un acteur incontournable dans la fabrication de thérapies cellulaires et géniques. L’entreprise s’appuie sur plus de dix ans d’expérience, une croissance solide et une confiance renouvelée de ses partenaires. Avec une expertise prouvée et une vision tournée vers l’avenir, Cellex est prête à répondre aux défis de demain et à soutenir l’innovation médicale en Europe.

