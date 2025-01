CES 2025 : Découvrez les LG Tone Free T90S et leur qualité sonore révolutionnaire !

Saluant l’arrivée du CES 2025, LG a surpris les audophiles avec l’évolution de ses écouteurs intra-auriculaires T90 : Les LG Tone Free T90S. Cette nouvelle version reprend l’essentiel des T90 tout en bénéficiant de nettes améliorations.

Le graphène au cœur des T90S au CES 2025

La nouveauté la plus remarquable est le changement de matériau pour les membranes des petits transducteurs, qui comportent maintenant du graphène. Ce cristal bidimensionnel est composé d’atomes de carbone. Il est deux cents fois plus résistant que l’acier et six fois plus léger. Cette modification reflète la philosophie de LG en matière de qualité sonore. Elle s’inscrit particulièrement dans le cadre de sa collaboration avec le constructeur britannique Meridian Audio.

Une technologie audio de pointe

LG a intégré la technologie Dolby Head Tracking aux T90S pour garantir un réalisme impressionnant dans la restitution sonore. Cette fonctionnalité fait bouger l’image sonore en fonction des mouvements de la tête de l’utilisateur, imitant l’effet d’enceintes ou d’un orchestre en face de lui.

Des innovations pour le confort

Les T90S vont également au-delà en termes de confort d’écoute. Ils sont équipés d’un dispositif d’insonorisation active (ANC), ce qui assure une excellente élimination des bruits environnants. De plus, LG a mis en place une désinfection par ultraviolets des écouteurs dans le coffret de rangement. En outre, cette fonctionnalité permet de détruire plus de 99,9% des bactéries pouvant se trouver sur les écouteurs.

Une ergonomie raffinée

LG a aussi revisité le design des T90S pour leur offrir un meilleur confort d’utilisation. Les nouvelles petites coques sensitives offrent un accès direct aux réglages de base des écouteurs. Cela inclut le volume sonore et la sélection de la piste audio.

A la rencontre du futur avec Dolby Atmos

La compatibilité avec Dolby Atmos et la gestion du Dolby Head Tracking constituent les annonces majeures de LG. Grâce à Dolby Atmos, les utilisateurs pourront profiter de pistes audio spatial en apportant plus d’intensité et de relief à la musique.

Pour conclure, les LG Tone Free T90S sont séduisants et pratiques, avec des fonctionnalités ingénieuses et des performances sonores satisfaisantes, sans oublier un prix abordable. Leur conception ergonomique et leur poids réduit offrent une grande facilité d’utilisation. Que ce soit à l’intérieur, en balade, en déplacement ou pendant le sport, elles sont pratiques. Par conséquent, si vous prévoyez d’acheter une nouvelle paire d’écouteurs, les True Wireless LG Tone Free T90S sont sans aucun doute un excellent choix !