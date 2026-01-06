CES 2026 – ASUS ROG ressuscite le Zephyrus Duo avec un concept double écran OLED encore jamais vu

À l’occasion du CES 2026, ASUS Republic of Gamers frappe un grand coup en annonçant le retour du Zephyrus Duo. Une machine hors normes qui revendique un titre aussi ambitieux que symbolique : celui du premier ordinateur portable gaming 16 pouces à double écran OLED au monde. Pensé à la fois pour les joueurs exigeants et les créateurs de contenus intensifs, ce nouveau Zephyrus Duo entend redéfinir la polyvalence d’un laptop haut de gamme.

Deux écrans OLED 3K pour repousser les limites du multitâche

Le cœur du concept repose sur une configuration spectaculaire à double écran tactile OLED 3K. Ces écrans sont tous deux certifiés ROG Nebula HDR. Avec plus de 21 pouces de surface d’affichage cumulée, le Zephyrus Duo transforme littéralement le laptop en station de travail mobile. Chaque dalle affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un temps de réponse ultra-rapide de 0,2 ms, ainsi qu’une luminosité pouvant atteindre 1100 nits, sont garantis. La certification VESA DisplayHDR True Black 1000 est également présente.

L’écran principal prend en charge NVIDIA G-SYNC, garantissant une expérience de jeu fluide et sans tearing. La couverture 100 % du DCI-P3 et une précision colorimétrique professionnelle en font un outil parfaitement adapté aux usages créatifs, dès la sortie de boîte.

Cinq modes d’utilisation pour une flexibilité totale

ASUS ne s’est pas contenté d’ajouter un second écran. Toute l’ergonomie du Zephyrus Duo a été repensée autour de cette architecture. Ainsi, grâce à une béquille intégrée à 90° et une charnière rotative à 320°, le PC propose cinq modes d’utilisation distincts.

On retrouve un mode Dual Screen exploitant pleinement les deux écrans sans câble ni accessoire. Il y a également un mode Laptop plus classique pour jouer ou travailler. Un mode Sharing à plat pour collaborer face à face est disponible. Le mode Book orienté portrait est idéal pour le développement ou la lecture. Enfin, un mode Tent est pensé pour le jeu à deux ou les démonstrations. Cela offre une polyvalence rarement atteinte sur un portable gaming.

Un clavier détachable aussi surprenant qu’efficace

Autre singularité forte du Zephyrus Duo : son clavier magnétique détachable. Utilisable comme un clavier classique ou en mode sans fil via Bluetooth, il conserve une course de touche de 1,7 mm. Cela est digne des meilleurs laptops gaming, malgré une épaisseur de seulement 5,1 mm. Le pavé tactile, désormais pleine largeur, améliore sensiblement le confort de navigation, quel que soit le mode choisi.

Une puissance taillée pour le très haut de gamme

Sous le capot, ASUS ne fait aucune concession. Le Zephyrus Duo embarque le tout dernier processeur Intel Core Ultra Series 3, avec jusqu’à 16 cœurs et 32 threads. Il est épaulé par une NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU pouvant atteindre 135 W de TGP. Cette configuration est clairement positionnée au sommet du marché. Elle est capable d’absorber aussi bien les jeux AAA les plus gourmands que les workflows créatifs complexes.

DLSS 4, Frame Generation, ray tracing de quatrième génération et accélération IA sont évidemment de la partie. Cela fait du Zephyrus Duo une véritable vitrine technologique.

Un refroidissement repensé pour le double écran

Cette débauche de puissance s’appuie sur un système de refroidissement entièrement revu. ASUS intègre une chambre à vapeur sur mesure, une carte mère redessinée et un flux d’air optimisé, sans entrée par le clavier. Une large feuille de graphite couvrant CPU et GPU complète l’ensemble. Cela permet de maintenir des performances élevées et stables, même en usage intensif multi-écrans.

Un design premium fidèle à l’ADN Zephyrus

Visuellement, le Zephyrus Duo 2026 assume son statut de produit flagship. Son châssis en aluminium usiné CNC adopte une nouvelle finition Stellar Grey particulièrement élégante. ASUS inaugure également une évolution de son Slash Lighting. Il est désormais composé de 35 zones indépendantes, logées sous un verre de précision pour un rendu plus sophistiqué et personnalisable.

Disponibilité et prix

Le ROG Zephyrus Duo (GX651) est attendu en France au deuxième trimestre 2026. Il sera disponible à partir de 4 999 € TTC, chez les revendeurs partenaires ASUS et sur l’Asus Store.