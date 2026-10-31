C’est officiel : le Brésil accueillera l’EVO en 2027 !

L’EVO poursuit son expansion internationale avec une nouvelle étape en Amérique du Sud. Le 27 octobre 2026, le plus grand tournoi de jeux de combat du monde réunira les amateurs de jeux de combat à São Paulo, au Brésil en 2027. Au programme : huit compétitions principales, une dotation globale d’un million de réaux brésiliens et plusieurs activités destinées à célébrer la culture du versus fighting. Voici les informations essentielles à retenir sur ce nouvel événement du calendrier esport.

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EVO Brésil 2027 : rendez-vous en mars à São Paulo

Après Singapour, c’est au tour du Brésil d’accueillir l’EVO l’année prochaine ! Cette première édition sud-américaine de l’Evolution Championship Series se tiendra du 26 au 28 mars 2027 à São Paulo, au sein de l’Expo Center Norte. Avec cette nouvelle destination, l’organisation poursuit son développement international et s’ouvre à une région qui possède une communauté solide de joueurs de jeux de combat.

Les compétitions principales adopteront un format à tableau ouvert (open bracket). Les participants pourront ainsi s’inscrire aux tournois sans devoir obtenir une invitation préalable. Les modalités d’inscription et les billets sont disponibles sur le site officiel de l’EVO Brésil.

La sélection rassemble plusieurs grandes licences du genre. Les joueurs pourront notamment s’affronter sur Street Fighter 6, TEKKEN 8, Mortal Kombat 1, Guilty Gear -Strive-, THE KING OF FIGHTERS XV et FATAL FURY: City of the Wolves. Deux autres titres complètent cette programmation : MARVEL Tōkon: Fighting Souls et Avatar Legends: The Fighting Game.

L’EVO Brésil 2027 annonce un prize pool global d’un million de réaux brésiliens. Côté inscriptions, les frais s’élèvent à 50 réaux par jeu, en plus du billet d’entrée. Les spectateurs peuvent choisir un pass d’une journée ou un billet valable pendant les trois jours de l’événement.

Une célébration de la culture des jeux de combat

Au-delà des tournois, l’événement prévoit plusieurs espaces consacrés à la communauté. L’Evo Museum mettra à l’honneur l’histoire du genre, tandis que l’Evo Arcade permettra aux visiteurs de profiter de bornes d’arcade.

Une Artist Alley, une boutique officielle, des activités autour du cosplay et des espaces dédiés aux tournois communautaires seront également au programme.

Vous pouvez regarder l’annonce de l’EVO Brésil dans la vidéo ci-dessous :