Changingtek Robotics impressionne avec sa main robotique X2 innovante

Changingtek Robotics franchit un nouveau cap dans le domaine de la robotique. Cette société présente la première main robotique adaptative gauche-droite baptisée X2. Cette innovation promet des avancées majeures pour l’industrie et la technologie.

Une main robotique adaptative gauche-droite : la révolution X2

La main X2 marie technologie et fonctionnalité. Grâce à un système de transmission actionné par des tendons, elle passe facilement d’une configuration gauche à droite. Cette capacité de reconstruction autonome assure une adaptation rapide selon les besoins. Elle se démarque par sa légèreté et une flexibilité inégalée. Ainsi, elle s’adapte à divers environnements, même ceux très exigus ou complexes.

Des performances avancées pour des manipulations complexes

La main articulée X2 offre des avantages en performances exceptionnels :

Chacun de ses cinq doigts bouge de façon indépendante.

Sa force de préhension peut atteindre 50 N par main.

Une précision de force jusqu’à ±0,1 N par doigt.

Ce contrôle précis permet des tâches fines comme l’assemblage ou la manipulation d’objets fragiles. Mais elle excelle aussi pour manipuler des charges lourdes. De plus, son système de vision intelligente garantit la reconnaissance et le positionnement des objets de manière fiable.

Applications innovantes dans l’industrie et la robotique intelligente

X2 n’est pas réservée à un seul secteur. Elle s’impose dans l’aérospatiale, la fabrication intelligente ou l’automatisation des laboratoires. Cette solution améliore l’efficacité et la flexibilité grâce à la reconnaissance et la saisie adaptative. Ainsi, elle révolutionne chaque étape des process industriels, de la précision au port de charges lourdes.

En résumé, Changingtek Robotics transforme l’univers de la robotique avec la main X2. Sa technologie novatrice facilite la vie des industriels. En favorisant une automatisation plus flexible et intelligente, elle propulse les entreprises vers l’avenir.

